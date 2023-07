Lotito brucia l’Inter al fotofinish, una stella di Serie A sbarca alla Lazio

La Lazio sta cercando di anticipare la concorrenza delle altre big di Serie A per un talento del nostro campionato. Colpo a sorpresa

I soldi ricavati dalla cessione di Milinkovic-Savic verranno reinvestiti su un nome che fa gola anche ad alcune squadre europee. Lotito sa che i tifosi si aspettano un grande colpo per sostituire “Il Sergente”.

Il mercato della Serie A sta per entrare nel vivo, dopo un avvio davvero sotto tono. La cosa principale fino a questo momento sono state le cessioni, obbligate per quasi tutte le squadre per sistemare i conti. Le ragioni di bilancio hanno orientato le scelte di Inter, Milan, Lazio, Roma e Juventus. Da Tonali a Brozovic, passando per Milinkovic-Savic, hanno contribuito a creare un tesoretto per le squadre in questione, da reinvestire per gli obiettivi prefissati.

Il nome che va più in voga in questo momento è quello di Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese, considerato un prospetto interessantissimo e già pronto per il grande salto. Nato a Berlino nel 2002, dopo aver completato tutta la trafila delle nazionali giovanili tedesche, Samardzic ha scelto la maglia della Serbia, con cui ha già esordito.

L’Udinese lo considera un vero gioiello e chiede non meno di 20-25 milioni per il cartellino. Il suo profilo era finito nella lista dei papabili sostituti di Brozovic all’Inter, ma il ds bianconero Balzaretti ha sparato alto. Marotta e Ausilio sembrano quindi aver fatto un passo indietro.

Lazio, tutto su Samardzic: Lotito ha scelto il sostituto di Milinkovic-Savic

Chi invece sta insistendo per arrivare a Samardzic è Claudio Lotito, che pensa proprio al serbo-tedesco per sostituire Milinkovic-Savic. I soldi ricavati dalla cessione in Arabia Saudita del “Sergente” (40 milioni) possono bastare per accontentare l’Udinese. Inizialmente il prescelto per il centrocampo biancoceleste era Piotr Zielinski, ma il Napoli ha sparato alto.

De Laurentiis, nonostante la scadenza a giugno 2024 del polacco, non vuole accettare offerte al di sotto dei 30 milioni di euro. Maurizio Sarri lo conosce alla perfezione e sa che con Luis Alberto potrebbe costituire una coppia di mezzali azzeccatissima. L’idea di spostare l’attenzione su Samardzic non è però solo economica ma anche tecnica di prospettiva. Una differenza di 8 anni che può fare la differenza anche in prospettiva futura.

Per uno come Lotito, sempre attendo agli aspetti finanziari del club, non è una cosa da sottovalutare. Per poco più di 20 milioni di può chiudere tra qualche giorno, ma attenzione alla concorrenza in Italia e all’estero. Non solo l’Inter, ma anche lo stesso Napoli che proprio in Samardzic aveva visto l’erede perfetto di Zielinski. Difficile, ma non è da escludere che alla fine voglia prenderlo lo stesso per un passaggio di consegne “interno”.