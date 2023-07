Suarez si ritira, ma è una sua bugia: il motivo è Messi

Particolare situazione di calciomercato che riguarda Luis Suarez in vista dei prossimi giorni. Si parla tanto di un addio dal calcio del giocatore, ma potrebbe saltare tutto per una sua bufala.

Le ultime notizie riguardano il futuro del giocatore uruguaiano che ha lasciato l’Europa negli ultimi anni e scelto di andare a giocare in Brasile con il Gremio, ora però spunta una nuova decisione che starebbe per prendere.

Uno dei migliori attaccanti degli ultimi 20 anni è pronto a fare una nuova scelta in vista del futuro. Perché si parla ancora tanto di quello che potrebbe accadere in queste prossime ore.

Calciomercato: Luis Suarez si ritira? La situazione

Si sta parlando tanto del possibile ritiro dal mondo del calcio giocato di Luis Suarez. Il futuro dell’attaccante uruguaiano sembra ancora non del tutto chiaro, perché a 36 anni ha ancora più di 1 anno di contratto con il Gremio in Brasile fino al 31 dicembre 2024. Sono 13 i gol e 9 gli assist fino a questo momento con il club brasiliano in 31 presenze da quando è arrivato lo scorso gennaio. Ora però ci sono delle nuove notizie di mercato contrastanti che potrebbero presto chiarire cosa sta accadendo.

Perché Luis Suarez starebbe valutando la possibilità di rescindere il contratto attuale con il Gremio per liberarsi e dire addio al calcio con un ritiro. Ma il club brasiliano non sembra così convinto della possibile scelta che starebbe per fare il giocatore, ci sarebbe anche qualcos’altro dietro questa possibile ipotesi. Al momento arrivano degli aggiornamenti su i vari possibili motivi che starebbero portando il giocatore a fare una scelta del genere.

Sembra che Luis Suarez non sia più felice al Gremio e abbia deciso di non voler giocare più al calcio al momento. Allo stesso tempo però non ci sono delle situazioni chiare su quello che starebbe per decidere il calciatore.

Ritiro Suarez: bugia al Gremio

Luis Suarez sta chiedendo al Gremio di chiudere il contratto per ritirarsi dal calcio. Ma al momento il club brasiliano non sembra intenzionato ad avviare questa pratica perché pensa che dietro questa scelta ci sia anche altro.

Infatti, secondo le ultime notizie, pare che il Gremio abbia scoperto che dietro la voglia di Luis Suarez di dire addio al club brasiliano ci sarebbe la possibilità di una strategia di mercato per poi andare a giocare per l’Inter Miami dell’amico Messi.

Luis Suarez tra Gremio e Inter Miami: la scelta

Ora sarà stesso Luis Suarez a dover chiarire questa situazione al Gremio e non si è ben capito come andrà a finire questa vicenda, se alla fine resterà il Brasile o proverà ad andare a giocare in un nuovo campionato. Come ultime ipotesi resta quella del ritiro.