Lukaku e Vlahovic ‘insieme’: ecco cosa sta succedendo

Clamoroso annuncio che riguarda Lukaku e Vlahovic: ecco la novità sui due calciatori che agitano il mercato.

L’uno attende, l’altro segna, mostra il suo numero e il suo nome. E poi incassa i complimenti dei tifosi, che lo preferiscono di gran lunga a tutti gli attaccanti accostati alla Juve.

Il futuro di Romelu Lukaku e di Dusan Vlahovic si è intrecciato in questa sessione di mercato. Allegri ha fatto il nome del belga, scaricato dai tifosi dell’Inter e immediatamente dopo anche da quelli della Juve, increduli per una trattativa che stava trovando uno sbocco clamoroso prima di incepparsi nelle richieste del Chelsea. I Blues in una prima fase sembravano gradire l’ipotesi di uno scambio con Vlahovic, ma non alle cifre proposte dalla Juve, costretta intanto a fare i conti con l’ostacolo più grande.

I tifosi, durante le amichevoli, sui social e in ogni modo possibile, hanno mostrato il disappunto per l’eventuale cessione del serbo, considerato per età, margini di miglioramento e attaccamento alla maglia, non sostituibile. Soprattutto da Lukaku. Fra chi considera chiusa una trattativa chiacchieratissima ma mai decollata, e chi afferma che Giuntoli sia ancora a caccia del belga a fari spenti, arriva un annuncio clamoroso. Vlahovic e Lukaku insieme? La risposta è affermativa. Potrebbe davvero accadere.

Lukaku e Vlahovic “insieme”: svelata la clamorosa idea di mercato

La notizia arriva dalla Spagna ed è per certi versi clamorosa. Non per i nomi, ma per un possibile blitz su due attaccanti destinato probabilmente ad arrivare proprio alla fine del mercato. Lukaku e Vlahovic insieme quindi? Forse, ma non alla Juve.

Alcuni tabloid spagnoli fra i quali anche El gol digital, affermano che il Real Madrid sia a caccia di un numero nove. La trattativa con Mbappé, sfumata al momento o comunque rimandata alla prossima stagione, starebbe spingendo il club e Ancelotti a lavorare su un nome forte, proprio negli ultimi giorni di mercato. Lukaku e Vlahovic sono quindi entrambi nella lista del Real, che avrebbe avviato alcune valutazioni e sarebbe pronto ad affondare il colpo.

Per caratteristiche, almeno da quanto si apprende da fonti spagnole, Ancelotti preferirebbe il serbo della Juventus. L’eccessiva valutazione dei bianconeri però starebbe spingendo le Merengues ad approfondire i discorsi con il Chelsea. Due nomi importanti quindi, ma anche una indicazione precisa. Da Madrid sarebbero pronti a tentare l’affondo su Lukaku, ma prima vorrebbero capire quali sono le richieste di Giuntoli.

Nel caso in cui Ancelotti decidesse di chiedere il sacrificio economico per arrivare a Vlahovic, a quel punto Allegri sarebbe accontentato con il bomber ex Inter. Destini che si intrecciano quindi, almeno secondo diverse fonti spagnole. E intanto Dusan convince e segna, con la speranza di essere il volto più luccicante di una nuova Juve che sta nascendo.