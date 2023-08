Ancelotti piomba in Serie A: scelto il nuovo nove del Real Madrid

Arriverebbe dalla Serie A il nove per il Real Madrid, Carlo Ancelotti gli darebbe una chance dopo i problemi vissuti ai Blancos.

Senza Benzema e pure senza Kylian Mbappè che non è arrivato dal Paris Saint-Germain, per decisione sua e del club che a questo punto lo perderà a zero nel 2024, Carlo Ancelotti ha una nuova idea per il proprio attacco e arriva dalla Serie A.

Un’occasione che riguarda uno dei calciatori di Serie A, che potrebbe essere clamorosamente catapultato in Liga, al Real Madrid, diventando il nuovo centravanti titolare del club delle Merengues.

Real Madrid, colpo dalla Serie A: lo vuole Ancelotti

Sono confermati i rumors che arrivano dalla Spagna, in merito al trasferimento in Liga e al Real Madrid per uno dei centravanti di Serie A.

Ad indicare il nome alla dirigenza sarebbe stato appunto Ancelotti che, nelle ultime settimane di calciomercato avrà bisogno di sistemare quella che è la situazione legata al proprio attacco.

La volontà è quella di andare a prendere il centravanti per piazzarlo in attacco almeno per un anno, con la nove sulle spalle. E sarebbe un ritorno, perché il Real Madrid starebbe pensando di richiamare Jovic, prelevandolo dalla Fiorentina.

Mercato Fiorentina, Jovic torna al Real Madrid: la notizia

A riportare la notizia sul ritorno al Real Madrid di Luka Jovic, in uscita dalla Fiorentina, sono i colleghi di Marca che hanno spiegato per bene quella che è la situazione complessa attorno all’attacco di Carlo Ancelotti e del Real Madrid.

Malgrado l’appeal dei Blancos c’è da sottolineare la mancata realizzazione degli affari legati ai numeri nove che il Real ha trattato fino a questo momento, ad eccezione di Joselu che è arrivato in prestito e non per essere titolare, con la nove alle spalle. Tant’è che il numero è ancora libero e, a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, il Real Madrid starebbe pensando di metterlo alle spalle di Luka Jovic.

Ultime Fiorentina, via subito Jovic: il Real può riprenderselo

Qualora le volontà del Real fossero confermate, in merito al ritorno a Madrid per Luka Jovic che accoglierebbe al volo la chance di giocare da titolare ai Blancos – ora che la figura di Benzema, ingombrante, manca -, salutando la Fiorentina. C’è da sottolineare che la stessa Fiorentina sta cercando una soluzione per venderlo e vorrebbe evitare di farlo al Real Madrid che ha una clausola particolare secondo la quale, in caso di cessione al Real Madrid, i viola dovranno versare nelle casse di Florentino Perez la metà dei costi dell’operazione.