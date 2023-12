Madalina Ghenea infiamma: esplosiva in costume

Madalina Ghenea in una mise in costume semplicemente esplosiva, la modella e attrice in forma smagliante: che spettacolo

Classe e sensualità immense e ormai diventate iconiche, Madalina Ghenea è una delle modelle e attrici più famose e irresistibili in questi anni e non si smentisce davvero mai. La 36enne romena incarna un vero e proprio ideale di femminilità, vicinissima alla perfezione ed è amatissima dal pubblico nostrano, che la conosce bene da diversi anni.

Hanno influito, senza ombra di dubbio, i numerosissimi spot pubblicitari girati nel nostro paese. Tra i primi, quello famosissimo di una compagnia telefonica in compagnia di un ancora piuttosto giovane Giorgio Chiellini, diversi anni fa. Così come anche le pellicole di culto, come Youth di Paolo Sorrentino e un paio di scene senza veli leggendarie che sicuramente non dobbiamo nemmeno citare, dato che probabilmente le conoscerete a memoria. Insomma, Madalina ha conquistato in maniera inesorabile il nostro cuore. E un pezzo di cuore lo ha lasciato a sua volta in Italia.

Fidanzata con il tennista Grigor Dimitrov (qualche anno fa, si era vociferato per l’attrice di un flirt con Nicolò Zaniolo che era stato però smentito da entrambe le parti), Madalina si ispira sempre di più, nella sua carriera, a Sofia Loren. Le sue fattezze fisiche in effetti ricordano moltissimo la storica attrice partenopea da giovane, così come anche movenze e innata eleganza. E in alcuni servizi fotografici la somiglianza fa davvero impressione.

Madalina Ghenea, ricordi di una splendida estate: scollatura pazzesca, le temperature risalgono in un attimo

Come ricorderete di certo, in estate Madalina ci ha conquistato tutti con una nota réclame pubblicitaria di una marca di costumi. Ovviamente, girata a Capri, e dove se no. Da lì, arriva un video inedito con montaggio di momenti nel backstage e non solo. Ricordi estivi stupendi per Madalina, ma anche per i fan.

In questo screen possiamo ammirare la sua silhouette semplicemente perfetta in ogni dettaglio, un fisico statuario e dalle curve pericolosissime che toglie il fiato. Scollatura prorompente in primo piano in bikini, il sorriso radioso di Madalina fa il resto e ci manda letteralmente ko. Inevitabili i like e i commenti senza fine: “La nostra Sofia Loren”, “Sei una dea, che spettacolo”, “Per me la donna più bella del mondo”, “Che donna meravigliosa”, “Un’opera d’arte”.