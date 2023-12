Serie A: un club rischia la penalizzazione, 22 indagati

Dal caso calcioscommesse ad una nuova terribile notizia in Serie A: perquisizioni in corso, 22 indagati. Ecco tutta la verità a galla

L’annuncio è arrivato pochi minuti fa dall’Ansa, ma la vicenda è stata subito smentita: ecco la ricostruzione della vicenda che riguarda da vicino il club di Serie A. Subito è arrivata anche la comunicazione ufficiale della società italiana.

Un momento ancora terribile nel campionato italiano con un’altra notizia che ha scombussolato la giornata in Serie A. La sede del club italiano è stata perquisita questa mattina all’alba: ecco tutta la ricostruzione della vicenda. Ora bisognerà capire se ci siano o meno la possibile penalizzazione per la compagine: il calcio italiano è ancora invischiato in alcuni problemi extra-calcistici che fanno in poco tempo il giro del mondiale attraverso i social.

Serie A, ancora una terribile notizia in Italia: la verità a galla

Una ricostruzione totale della vicenda con il nuovo comunicato stampa comparso pochi minuti fa dallo stesso club italiano. Ecco le dinamiche messe in chiaro: la verità totale su quanto successo nelle ultime ore.

Ancora una brutta vicenda venuta a galla pochi minuti fa con le perquisizioni della guardia di finanza nella sede dell’Hellas Verona. L’indagine ruota intorno alle sponsorizzazioni ottenute mediante fatture false emesse da una società ‘cartiera’: l’indagine ha preso il nome di ‘Operazione Cyrano’ ed è stata diretta dalla Procura di Reggio Emilia e condotta da guardia di finanza e polizia di Stato. Al momento ci sono 22 persone interessate anche da perquisizioni e sequestri in varie parte del Nord e Centro Italia. Non è esclusa anche una possibile penalizzazione al club, ma secondo le prime stime si tratterebbe di una presunta maxi frode fiscale da 10 milioni di euro.

Tra gli indagati è spuntato anche il nome del patron dell’Hellas Maurizio Setti: così gli è stato consegnato l’avviso di garanzia all’alba di questa mattina. Pochi minuti fa è apparso anche un comunicazione ufficiale dell’Hellas Verona in cui ha precisato come la Guardia di Finanza stia effettuando un’indagine su una società terza e non sull’Hellas Verona. Inoltre, non c’è stata una perquisizione né nella sede né altrove. Successivamente il club veronese ha messo a disposizione i suoi conti e rapporti con questa società: non c’è nessun legame in primo piano con la parte sportiva del club di Setti.