“Maignan via”: ora i tifosi del Milan tremano, tutti i dettagli

“Maignan offerta vera”, queste parole fanno tremare i tifosi del Milan che temono di perdere il portiere francese. Ecco tutti i dettagli

Mike Maignan è senza ombra di dubbio il giocatore più importante del Milan. La sua assenza per metà della stagione ha creato tantissime difficoltà a Pioli. Dopo il suo rientro in campo i rossoneri sono riusciti a tornare al quarto posto in classifica ed a ragguingere la semifinale di Coppa Italia. Ha potuto fare poco contro i cugini dell’Inter nel doppio impegno europeo e in finale ci sono poi andati i nerazzurri.

Il francese ha dovuto saltare anche il Mondiale a causa dei problemi fisici. Un’assenza pesante anche per la nazionale che ha visto il sogno di vincere il secondo Mondiale di fila infrangersi ai calci di rigore contro Messi.

Il Milan dopo gli addii di Massara e Maldini sta cercando di costruire il futuro e lavora sul mercato in entrata; sfumati Tielemans e N’Dicka adesso si punta su Thuram. I tifosi però sperano che non vengano venduti i pezzi pregiati del mercato. E Maignan è uno di questi. Su di lui si stanno muovendo diversi club e i tifosi tremano dopo alcune dichiarazioni su una possibile cessione dell’estremo difensore.

Maignan addio al Milan? Adesso i tifosi tremano

Maignan potrebbe lasciare il Milan la prossima stagione e le offerte non mancano. I rossoneri non hanno un budget illimitato per la sessione di calciomercato e le parole di Carlo Pellegatti a Tv Play spaventano: “L’offerta per Maignan sembra vera” ha ammesso il giornalista, ben informato sulle vicende rossonere.

“Sembra ci sia stata una proposta da 90 milioni, però pare il Milan abbia rifiutato”, ha aggiunto, sottolineando come la sia una scelta di controtendenza della dirigenza, da sempre disposta alle cessioni in caso di offerte indecenti.

Il noto giornalista ha poi parlato di quanto sia importante Mike per Pioli. “Vendendo Maignan non vendi solo un giocatore, ma vendi un uomo carismatico” ha sottolineato, evidenziando anche la bravura nel gioco con i piedi del francese. “Il rifiuto mi gratificherebbe, perché vuol dire che non vai a togliere una colonna”.

Al momento sembra essere arrivato un secco no, ma è complicato resistere ai tanti milioni offerte dal Chelsea. I Blues sono a caccia di un portiere e sono disposti a fare follie per l’ex Lille. Maignan dopo aver sostituito molto bene Donnarumma potrebbe salutare dopo tre stagioni. I tifosi sperano di no, ma il mercato è imprevedibile. Inoltre i 90 milioni di euro potrebbero essere utili al Milan per fare degli ottimi acquisti.