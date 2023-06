Offerta Juventus, così l’Inter può chiudere una cessione top

Juventus e Inter sono legate inaspettatamente da un’operazione di mercato che le coinvolge in maniera diretta: ecco cosa potrebbe accadere.

Incredibile incrocio di mercato sull’asse Torino-Milano, con bianconeri e nerazzurri che potrebbero ritrovarsi coinvolti in una grande trattativa comune. La Juve deve decisamente rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione, con diverse uscite previste per l’inizio del mercato. Tra le scadenze di contratto (Cuadrado, Rabiot) e dei prestiti (Milik, Paredes), e le cessioni necessarie (Vlahovic), i bianconeri andranno a caccia di occasioni. E anche l’Inter necessita di cedere, com’è noto.

I nerazzurri devono portare a casa ancora qualche bella plusvalenza, per poter poi investire nei nuovi rinforzi. Gli introiti ottenuti dall’aver raggiunto la finale di Champions League e portato a casa ben due trofei in questa stagione sono sicuramente d’aiuto. Ma nonostante questo almeno una vendita di alto profilo sarà necessaria in estate. Da questo punto di vista, la Juventus può sicuramente dare una mano, anche se non in maniera diretta.

Niente scambio tra i due club, quindi. Ma tutto parte lo stesso dai bianconeri, che nella prossima annata dovranno risolvere il problema del terzino destro. Con Cuadrado ai saluti, Danilo che ormai è diventato un centrale, e De Sciglio fuori a lungo per infortunio, il club torinese avrebbe individuato l’elemento ideale e a basso costo per il ruolo. Questo possibile acquisto, se portato a termine, sbloccherebbe per l’Inter l’opportunità cedere uno dei suoi pezzi pregiati.

Juventus e Inter si danno una mano: il Real Madrid è nell’operazione

Come confermato anche da ‘Gianlucadimarzio.com’, in pole position per il dopo Cuadrado c’è il 31enne laterale spagnolo Lucas Vazquez del Real Madrid. Un giocatore che, come il colombiano, è in grado di coprire l’intera fascia, e che soprattutto sarebbe acquistabile a prezzo di saldo. Non è infatti un titolare dei Blancos, e per di più va in scadenza nel 2024, per cui questa è l’ultima occasione del Real per vedere dei soldi dalla sua cessione.

Se questa trattativa dovesse andare a buon fine, Florentino Perez avrebbe bisogno di un sostituto nel ruolo di terzino destro, avendo in rosa solo Carvajal e l’uscente Odriozola. Ancelotti gradirebbe Denzel Dumfries dell’Inter in quella posizione, così da ringiovanire un po’ la rosa dei Blancos. L’olandese è titolare ma assolutamente cedibile per i nerazzurri, e Marotta punta a guadagnare almeno 30 milioni di euro dalla sua vendita. Vale a dire più del doppio del prezzo pagato per prenderlo dal PSV Eindhoven.