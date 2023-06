Emilio Fede attacca Mara Venier dopo la morte di Berlusconi: il motivo è incredibile

Emilio Fede non ci sta: l’ex volto di una rete di Berlusconi si schiera contro il volto Rai Mara Venier, le ragioni

Da una parte Emilio Fede, uno dei volti più rinomati della televisione italiana, dall’altra la Zia d’Italia, tra le conduttrici più apprezzate del Belpaese, Mara Venier. L’affermazione dell’ex giornalista di TG4 fa il giro del Web.

Sono state giornate particolari per il mondo della politica e della televisione italiana, si è spento infatti un uomo che ha condizionato per anni entrambe le sfere, ossia Silvio Berlusconi. Tuttavia, mentre l’Italia gli diceva addio una querelle si sviluppava tra due membri importanti della scena televisiva, cioè: Mara Venier e Emilio Fede.

Emilio Fede sbotta contro Mara Venier: “Non eri nessuno”

Parole forti quelle pronunciate dall’ex volto di Rete 4 Emilio Fede – a distanza di poche ore da quelle meravigliose riservate al suo ex capo, che lui ha definito fratello, Silvio Berlusconi – nei confronti della conduttrice Rai Mara Venier. In una diretta Instagram l’ex direttore di TG4 ha commentato in maniera stizzata il discorso di Mara Venier a Domenica In.

La conduttrice nel corso del programma ha detto che non è stata un’ultima puntata facile, in riferimento alla perdita del genero, il marito di Elisabetta Ferracini, scomparso a 62 anni pochi giorni prima della messa in onda. A tal proposito Emilio Fede ha affermato mentre seguiva la diretta: “Mhhh… mannaggia la miseria, ricordati Mara che non eri nessuno”.

Forse Emilio Fede non ha apprezzato l’atteggiamento della presentatrice reputandolo fuori luogo e personalistico. Se fosse così non sarebbe la prima volta che alla Venier viene mossa questa critica. Nel corso degli anni spesso diversi telespettatori hanno ritenuto che le sue interviste fossero troppo egocentriche ed egoriferite.

Nel caso dell’ultima puntata però nessuno, tranne Fede, ha avanzato critiche di questo genere. Diversi si sono infatti schierati accanto alla conduttrice, che è stata confermata, nonostante il cambiamento dei vertici Rai, alla guida di Domenica In per la prossima stagione.

Complici i buoni, non eccelsi ma assolutamente sufficienti, ascolti ottenuti dalla veneziana nel corso del tempo. Dunque, almeno ancora per un anno gli appassionati potranno trascorrere la propria domenica in compagnia della Venier tra lacrime, emozioni e divertimento.

Sulla rete ammiraglia di Mediaset, invece, dovrebbero essere confermati in toto sia il pomeridano di “Amici” che Verissimo con Silvia Toffanin.