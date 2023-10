Champions League: esonero dopo la sconfitta, arriva Zidane

Momento decisivo della stagione per la squadra che rischia seriamente di cambiare subito con il club che valuta l’esonero dell’allenatore per dare l’incarico a Zidane come nuovo tecnico.

Il club ci sta pensando proprio in queste ore riguardo la possibilità di cambiare per dare spazio ad un nuovo allenatore che potrebbe dare una svolta alla società.

Decisive quindi le prossime ore per quello che potrebbe accadere in maniera definitiva ora che la società potrebbe ricevere una nuova notizia non convincente. Intanto, il club potrebbe pensare di cambiare nei prossimi giorni approfittando della sosta.

Calciomercato: la società ha deciso di esonerarlo

Novità importanti che possono arrivare nelle prossime ore con la società che può pensare di cambiare l’allenatore già in questi giorni approfittando della sosta Nazionali. Mancano due partite prima della pausa e il club potrebbe pensare di lasciarlo andare proprio ora per avviare un nuovo progetto e dare una scossa a questa squadra che sta vivendo un momento difficile.

La società vuole risultati e ora non c’è più tempo di sbagliare, per questo motivo possono arrivare delle notizie che riguarderebbero l’esonero dell’allenatore e la scelta di Zidane per la panchina. Qualcosa potrebbe accadere proprio in queste prossime ore con la società che valuta di cambiare la guida per quanto accaduto.

Manchester United: esonero Ten Hag, la scelta di Zidane

In campionato c’è stato un inizio pessimo del Manchester United e anche in Champions League già rischia. La prossima partita con il Galatasaray già sarà decisiva per Ten Hag che sembra non stia convincendo la società che è pronta a farlo fuori. Da capire quello che potrebbe accadere proprio in queste ore.

Manchester United Galatasaray è già decisiva per il futuro di Ten Hag che rischia l’esonero e al suo posto potrebbe arrivare Zidane per prendere la scottante panchina dei Red Devils. Il tecnico francese continua a stare fermo da anni senza squadra e potrebbe presto tornare.

Manchester United: Zidane nuovo allenatore, lo convincono

Il Manchester United potrebbe decidere di affidare a Zidane la panchina del nuovo allenatore con l’esonero di Ten Hag. Resterà da convincere il tecnico francese che potrebbe a questo punto approdare in Premier League per continuare la sua esperienza di allenatore che è ferma ormai da diversi anni dopo quanto fatto e ottenuto col Real Madrid.