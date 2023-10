Roma: ultimatum Mourinho, Friedkin gli ha dato una scadenza

La Roma di José Mourinho rischia di finire in una crisi di risultati che potrebbe condizionare la stagione. Al terzo anno con il portoghese si parla addirittura di esonero per l’inizio pessimo di stagione.

Da capire come potrebbe continuare questa situazione ora che non c’è più fiducia in tutto l’ambiente, visto che anche i tifosi che prima erano totalmente fedeli al tecnico ora non sono più felici di come sti andando.

La società pretende i risultati dopo gli investimenti fatti in questi anni e per questo motivo che bisognerà capire che tipo di futuro ci possa essere tra il portoghese sulla panchina della Roma.

Mourinho Roma: rottura con i Friedkin

Uno dei peggiori inizi di sempre per la Roma che non era abituata ad avere una classifica del genere in Serie A e ora bisognerà dare delle risposte per provare ad uscire da questo momento complicato dove Mourinho è messo sulla graticola e rischia seriamente il posto per le prossime settimane. Decisivi saranno i prossimi risultati, non gli sarà più concesso di sbagliare e ora anche i Friedkin sembrano avergli dato una scadenza.

In città si respira un’aria tesa visto quello che è accaduto nelle ultime settimane con diversi risultati negativi che non hanno convinto e in particolare il gioco espresso da una squadra che ha messo in rosa giocatori di grande qualità. I tifosi ora anche non sono più dalla parte di Mourinho che ha deluso in questo suo terzo anno alla Roma e bisognerà capire come potrebbe arrivare una svolta. Ora la rottura tra le parti potrebbe essere insanabile.

Esonero Mourinho Roma: Friedkin ha deciso la scadenza

C’è l’ultimatum dei Friedkin per Mourinho con la proprietà americana che non ha più un rapporto idilliaco con il proprio tecnico. Le voci sull’esonero sono concrete e reali perché la Roma è in un momento troppo difficile.

La situazione è davvero particolare e presto potrebbero arrivare delle nuove notizie in merito. Di sicuro la società ha deciso di andare fino in fondo alla stagione al momento con l’obiettivo Champions e la scadenza triennale del progetto. Poi ci saranno conclusioni su Mourinho con la Roma.

Roma: Mourinho via a fine anno

Un esonero di Mourinho potrebbe arrivare con i continui risultati negativi. Soltanto in questo modo potrebbero separarsi le strade in anticipo tra la Roma e l’allenatore. Tutto dipenderà da quello che riuscirà a raccogliere il club con il tecnico portoghese che continua ad essere in un momento serio da gestire.