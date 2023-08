Caso Mancini: la FIGC gli impedisce la firma con l’Arabia

Ci sono delle nuove notizie di calcio che riguardano il futuro di Roberto Mancini che si trova attualmente senza panchina dopo aver presentato le dimissioni dall’Italia.

Nuovi aggiornamenti che riguardano cose che potrebbe accadere per quanto riguarda il caso tra l’ex ct della Nazionale e la FIGC che potrebbe diventare una svolta per il futuro dell’allenatore che ha preso una scelta.

Notizie che riguardano la causa che potrebbe essere portata avanti tra la Federazione Italiana e l’ormai ex allenatore della Nazionale che è già stato anche sostituito in pochissimo tempo.

Italia: causa tra Mancini e la FIGC

Momento difficile quello tra l’Italia e Mancini che da un grande rapporto hanno interrotto tutto e creato un clima davvero tremendo. Perché la Nazionale è riuscita a tirarsi fuori dalle macerie con l’ex ct che è riuscito in poco tempo a creare un gruppo unito e portare l’Italia alla vittoria degli Europei 2021, poi il grande crollo. Perché per la seconda edizione di fila l’Italia non si è qualificata ai Mondiali e si è caduti in un buco nero senza via d’uscita.

Rottura totale tra FIGC e Mancini che hanno avuto diversi problemi di intesa con la situazione che è andata peggiorando sempre di più. Tanto che alla fine sono arrivate addirittura le dimissioni in questi giorni da parte dell’ex ct che è stato sostituito in poco tempo da Luciano Spalletti, l’ex Napoli che ha appena vinto lo scudetto qualche mese fa.

Momento particolare questo che ora dovrà vivere la società in vista delle prossime ore, perché la FIGC sta cercando un accordo con Mancini per evitare di avviare una causa pesante che porterebbe problemi a tutti e metterebbe in una cattiva luca al resto del Mondo la Nazionale e il calcio italiano.

Italia: conseguenze legali per Mancini se firma con l’Arabia

Mancini non può firmare con l’Arabia Saudita per un motivo che deriva dalla FIGC. Senza prima risolvere la questione sarà impossibile trovare un accordo che possa fare felici tutti. Le prossime ore saranno sicuramente più indicative per capire che tipo di posizioni verranno prese sulla questione.

Al momento Mancini è fermo e non ha ancora firmato con l’Arabia Saudita proprio per l’accordo che c’era in precedenza con l’Italia. Il rischio sarebbero le conseguenze legali e dipenderà solo dal presidente Gravina se concedere o meno la risoluzione consensuale. La moglie-avvocato di Mancini è in contatto con la Federazione.

Arabia Saudita: contratto per Mancini

C’è intanto un accordo preliminare tra Roberto Mancini e la Nazionale dell’Arabia Saudita che è pronto a garantire all’ex ct della Nazionale italiana un ricchissimo contratto da 30-40 milioni di euro a stagione per 3 anni. Ora i sauditi mettono pressione per chiudere.