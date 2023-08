Svolta a sorpresa per un club: Facchinetti il nuovo proprietario

Francesco Facchinetti si prepara a diventare il nuovo proprietario di un club. L’interesse c’è e non ci resta che aspettare le prossime settimane.

Francesco Facchinetti non ha mai escluso l’ipotesi di entrare nel mondo del calcio e nei giorni scorsi ci sono stati sondaggi per capire la situazione di Lecco e Sambenedettese, ma alla fine non ha mai affondato il colpo visto che la situazione non sembrava permetterlo.

Ora, però, il quadro sembra essere diverso e Francesco Facchinetti si prepara a fare il suo esordio ufficialmente nel calcio. Sono in corso delle riflessioni se acquistare un club, ma in questo caso la fumata bianca potrebbe esserci.

Il club cambia proprietà: Facchinetti pronto ad acquistarlo

Sono in corso tutti i ragionamenti del caso, ma Facchinetti rappresenta una delle possibilità per questo club e vedremo che decisioni saranno prese nel giro di pochi giorni. L’interesse c’è e già entro fine mese potrebbe iniziare una trattativa per capire la fattibilità di questa operazione. Come detto in precedenza, in passato le occasioni non sono andate a buon fine. Ora, però, la situazione sembra essere completamente differente e non ci resta che aspettare un po’ di tempo per capire se ci sarà o no la fumata bianca.

Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, Facchinetti sarebbe interessato all’acquisto della Reggina. Il club calabrese quasi certamente partirà dalle categorie inferiori e per l’artista l’occasione giusta per entrare nel mondo del calcio e intraprendere una nuova carriera. Riflessioni che sono in corso e decisioni che saranno prese nel giro di davvero poco tempo.

Sicuramente per la Reggina Facchinetti potrebbe rappresentare una salvezza dopo anni molto complicati mentre per il cantante il club l’occasione giusta per sondare il terreno in un mondo che lui non ha mai calcato. Vedremo cosa succederà ed alla fine quali saranno le decisioni da parte del club amaranto e dello stesso artista.

Ultime Reggina: Facchinetti ci pensa

Si tratta di un passaggio fondamentale anche per il futuro del club, con i tifosi che sperano in davvero poco tempo di poter tornare a calcare campi delle serie che contano.