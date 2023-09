Nazionali, partita rinviata: la decisione è UFFICIALE, il motivo

Quando succedono tragedie del genere è giusto che un semplice sport come il calcio passi in secondo piano. Fino all’ultimo si è tentato di trovare una soluzione favorevole a tutto questo, ma alla fine quella presa è risultata essere la decisione migliore, per tutti.

Stando alle ultime notizie, infatti, la partita che doveva andare in scena questa sera fra le due nazionali, valida per le qualificazioni alla prossima competizione continentale, è stata rinviata.

Una scelta che non poteva essere altrimenti, anche per rispetto delle persone coinvolte in questo terribile episodio che la scorsa notte ha scosso una nazione intera.

Rinviata la partita fra le due nazionali, è ufficiale: il motivo

Diverse erano le partite in programma questa sera, ma una di queste è stata rinviata. A fronte della catastrofe successa nella notte, le due nazionali non se la sono sentita di scendere in campo.

Tutto il mondo del calcio si è stretto attorno al Marocco in questa giornata, terra vittima di un terremoto violento che ha causato tanti morti e feriti, e difronte a situazioni del genere, ovviamente, il calcio non può che passare in secondo piano. A conferma di questo, nelle scorse ore sarebbe stata presa una decisione importante in merito alla partita che sarebbe dovuta andare in scena proprio questa sera fra il Marocco di Regragui e la Liberia.

Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport, a fronte del terremoto che questa notte ha colpito il Marocco, la sfida valida per la qualificazione alla prossima Coppa d’Africa delle due nazionali africane è stata rinviata. Ad accettare questa soluzione è stata ovviamente la CAF, che nella comunicazione di questa ha anche rivolto le sue più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime.

Marocco-Liberia rinviata: ecco quando si giocherà

Marocco-Liberia è stata rinviata. Vincendo contro la nazionale di George Weah questa sera, i “Leoni dell’Atlante” avrebbero potuto superare nella classifica del gruppo K il Sud Africa, attualmente fermo a 7 punti, ipotecando difatti la loro qualificazione alla prossima Coppa d’Africa.

La nazionale di Regragui ha però dovuto semplicemente rinviare questa sua missione a causa del terremoto che ha colpito questa notte il Marocco. A quando? Ancora nulla è certo, visto che la CAF deve ancora fissare una data precisa di quando verrà recuperata la partita fra Marocco e Libera. Al momento si parla di “data da destinarsi“, ma considerato che la Coppa d’Africa è difatti imminente si potrebbe pensare di inserire questa partita anche già settimane prossima, a patto però che nel paese nord-africano la situazione si sia stabilizzata.

Il calcio si stringe attorno al dolore Marocco

Il calcio si stringe attorno al dolore del Marocco, perché difronte a situazioni del genere non esiste rivalità che tenga. Belli, emozionati, i gesti di Portogallo e Spagna, che hanno deciso di dedicare un minuto di silenzio alle vittime del terremoto che ha colpito la nazione nord-africana nei loro prossimi impegni di qualificazione per Euro 2024.