Marotta lo soffia al Napoli, sta firmando con l’Inter

Il calciomercato di gennaio può regalare grandi sorprese anche per i club di Serie A perché ci sono coinvolti tanti club e calciatori in diverse operazioni e ora occhio alla situazione di Inter e Napoli.

Le squadre italiane si sono già messe a lavoro per questa sessione e anche per l’estate, muovendosi con grande anticipo come i migliori club fanno perché c’è una strategia ben precisa da portare avanti. Adesso ci sono delle novità di calciomercato che riguardano quello che sta accadendo e che coinvolge anche Inter e Napoli.

Pare che nelle ultime settimane ci siano stati dei contatti ben avviati da parte del Napoli che vuole provare a rinforzare al meglio la rosa di Antonio Conte per renderla competitiva già da subito in questa stagione e provare ad ottenere il primato alla fine dell’anno. Per questo bisognerà migliorare la rosa con nuovi innesti, ma ora di mezzo c’è l’Inter.

Una svolta immediata quella che può portare alla firma di un giocatore con l’Inter con il Napoli che resterebbe beffato. Perché a portare avanti l’operazione è il suo agente e ora potrebbe intervenire direttamente Marotta per concludere l’operazione il prima possibile.

Calciomercato Inter, beffa per il Napoli: sta firmando

Ci sono notizie molto importanti perché ora ci sono delle novità che riguardano proprio la scelta da parte dello stesso giocatore che è pronto a chiudere l’affare con il club, ma non con il Napoli come si pensava perché è l’Inter a voler chiudere il colpo ora.

Non era quello che si aspettava di vedere il Napoli con il calciatore che sembrava davvero ad un passo per firmare un accordo con gli azzurri per i prossimi anni, adesso però sembra che ci sarà ancora l’Inter nel suo futuro e decisivo sarà proprio il presidente Marotta.

Secondo le ultime notizie De Vrij ha detto no al Napoli per firmare il rinnovo con l’Inter. Una scelta molto importante fatta dal centrale olandese esperto che è in scadenza a giugno 2025 con i nerazzurri e che avrebbe potuto approdare al Napoli di Antonio Conte gratis.

Pare però che De Vrij voglia restare all’Inter e in questa stagione sta giocando ad altissimi livelli, per questo motivo ora anche la stessa società e Marotta possono essere convinti della sua permanenza per ancora diversi anni, beffando così il Napoli.