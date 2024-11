Soldi più Zirkzee, hanno chiuso: Conte beffa la Juve

Le ultime di calciomercato parlano di un’operazione clamorosa con protagonista l’olandese e uno dei migliori centravanti al mondo

Molto probabilmente Zirkzee sarà uno dei protagonisti dell’ormai imminente calciomercato di gennaio. L’olandese ha fin qui toppato al Manchester United, il quale nella scorsa estate lo ha strappato al Bologna e al Milan tirando fuori circa 46 milioni di euro bonus inclusi. Per il classe 2001, autore di 1 solo gol con la maglia dei ‘Red Devils’, si parla con insistenza di un possibile approdo alla Juventus.

Fonti inglesi riferiscono che il neo tecnico degli inglesi, Ruben Amorim, abbia già bocciato l’attaccante cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco. E che la proprietà dello United, il gruppo Ineos, sia pronto ad accontentarlo offrendo il cartellino ad altri club europei. In particolare allo Sporting CP, dal quale hanno appena preso proprio il tecnico portoghese pagando i circa 10 milioni della clausola.

Zirkzee e soldi allo Sporting CP a gennaio in cambio di Gyokeres, il devastante bomber svedese fedelissimo a Lisbona dello stesso Amorim. Questa l’offerta di cui tanto si discute in UK. Due i principali ostacoli: la riluttanza dei lusitani a privarsi del bomber di Stoccolma, già a segno 23 volte in questa prima parte di stagione; Zirkzee in persona, difficilmente disponibile a lasciare la Premier per la Liga Portugal. Per lui sarebbe un downgrade.

Zirkzee e soldi a gennaio, così Conte può mettere ko la Juventus: “Potrebbe aiutare Lukaku a ritrovarsi”

Zirkzee preferirebbe tornare in Serie A, dove aveva trovato la sua dimensione. E la Juventus sarebbe la migliore destinazione possibile, anche perché a Torino ritroverebbe il suo mentore Thiago Motta. In ottimi rapporti col suo agente, il potentissimo Kia Joorabchian, lo stesso del finora flop Douglas Luiz, Cristiano Giuntoli potrebbe fare un tentativo sulla base di un prestito oneroso, con eventualmente un opzione d’acquisto.

Da capire le intenzioni finali dello United, a caccia di un super centravanti per gennaio. Gyokeres complicato, ecco allora che può prendere corpo il piano B: Victor Osimhen. Intervenuto ad ‘Areanapoli.it’, il collega Gerardo Fasano di ‘Ruleta Sport’ ha parlato proprio di una possibile proposta da Manchester per il bomber nigeriano attualmente in prestito al Galatasaray (che vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo).

“Mi hanno riferito che gli inglesi potrebbero inserire Zirkzee nella trattativa per Osimhen”. Soldi e l’olandese per il classe ’98 di Lagos, nel cui contratto con la società di De Laurentiis ha una clausola fissata a 75 milioni. L’operazione potrebbe trovare il benestare di Antonio Conte, considerato che “Zirkzee potrebbe aiutare Lukaku a ritrovarsi”. Si sa, il belga con un attaccante vicino rende di più.