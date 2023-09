In un clima di rabbia e delusione generato da un inizio di stagione pessimo e da un rapporto con le frange più calde della tifoseria ai minimi storici, l’allenatore ha deciso di dimettersi.

Questo di conseguenza ha liberato il posto in panchina che, presto, dovrà essere occupato da qualcuno. Complici i risultati scadenti ottenuti in queste prime uscite stagionali, la dirigenza starebbe valutando con meticolosità i migliori allenatori sulla piazza.

A fronte di questo nel corso degli ultimi giorni tanti nomi sono stati accostato al club, ma a quanto pare la dirigenza avrebbe già scelto il nuovo allenatore della prima squadra.

Calciomercato, svolta in panchina: scelto il nuovo allenatore

Appena cinque giornate di campionato ed una big del calcio europeo decide di cambiare guida tecnica. Una scelta per niente consensuale ed arrivata dall’allenatore stesso, che dopo l’ultimo deludente risultato ha comunicato a squadra e dirigenza che non c’erano i presupposti per andare avanti insieme, complice anche un ambiente poco tranquillo.

C’è dunque bisogno ora di ripartire immediatamente e dimenticare questi primi complicati mesi di stagione. A fronte di questo la società si è subito messa alla ricerca di un nuovo allenatore, valutando tanti profili importanti quanto diversi fra di loro. Chi alla fine siederà in panchina è uno, tutti non possono, ed è per questo che la scelta, o meglio l’attenzione, sarebbe ricaduta su un tecnico in particolare, che in carriera ha vinto tanto e che è pronto per la prima volta ad intraprendere un’avventura in Europa.

Stando dunque a quanto riportato da fichajes.net, per sostituire Marcelino il Marsiglia starebbe seriamente pensando a Marcelo Gallardo, ex River Plate e ad oggi ancora senza squadra. La speranza dell’OM è che ovviamente l’argentino possa accettare la panchina senza troppi problemi, ma l’ambiente ostico potrebbe decisamente mettere il bastone fra le ruote a Longoria e soci.

Il Marsiglia pensa a Gallardo: le ultime

Ad oggi Marcelo Gallardo è il preferito del Marsiglia per il ruolo di nuovo allenatore. L’argentino rappresenta essere un’opportunità importante da non lasciarsi sfuggire, per costi e curriculum.

Per questo motivo, stando alle ultime notizie, nei prossimi giorni le parti si incontreranno per intavolare una trattativa e verificare la fattibilità di questo importante approdo in panchina. Gallardo è alla ricerca di un progetto stimolante e che possa permettergli finalmente di sbarcare in Europa, e Marsiglia potrebbe essere la soluzione migliore, anche se l’argentino non ha mai nascosto il sogno di poter allenare in Premier League.

Marsiglia: in attesa di Gallardo sulla panchina siede una leggenda

In attesa di capire se Marcelo Gallardo potrà essere o meno il nuovo allenatore del Marsiglia, Longoria ha deciso di affidare la prima squadra a Jean-Pierre Papin, leggenda francese e del Milan, che giovedì sera guiderà l’OM per il primo appuntamento della fase a gironi di Europa League contro l’Ajax.