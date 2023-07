Maxi Lopez, che attacco ai giornalisti: il motivo è Wanda Nara

Dopo il caso Wanda Nara arriva un clamoroso attacco di Maxi Lopez ai giornalisti: parole durissime da parte dell’ex calciatore.

Il mondo del calcio e dello spettacolo, sia in Italia che in Argentina, è sconvolto per la vicenda che riguarda Wanda Nara. L’ex moglie di Mauro Icardi è al centro di numerose notizie di gossip a causa delle sue condizioni di salute.

La showgirl ha infatti ammesso di avere un problema piuttosto serio, e quel problema era stato anticipato qualche giorno prima già da un giornalista argentino: si tratta di leucemia. Una vicenda che ha toccato da vicino moltissimi protagonisti del mondo del calcio, tra cui Maxi Lopez, che si è scagliato contro la carta stampata con parole durissime.

L’ex attaccante di Milan e Torino, primo marito di Wanda molti anni fa, oltre che padre di tre dei suoi figli, Valentino, Constantino e Benedicto, ha usato parole molto dure per esprimere il suo parere sul comportamento di una parte dei media argentini. E il motivo è chiaro: il modo in cui è stata diffusa la notizia della malattia della showgirl argentina.

A dare per primo aggiornamenti sulla salute dell’ex signora Icardi, anticipando anche la stessa Wanda sul tempo, è stato infatti il giornalista Jorge Lanata, intervenuto lo scorso venerdì 14 luglio in una trasmissione radiofonica. Senza pensarci due volte, avendo tra le mani una notizia bomba, il noto esperto di gossip, dopo aver effettuato le opportune verifiche, ha condiviso con gli ascoltatori quello che aveva scoperto. E in questo modo lo ha comunicato non solo agli amici più cari della nota conduttrice televisiva argentina, ma anche ai suoi stessi figli.

Non certo la maniera migliore per rendere nota una notizia del genere. Anche per questo motivo Maxi Lopez è andato su tutte le furie e ha voluto esporre il proprio pensiero utilizzando parole durissime per stigmatizzare il comportamento di Lanata.

Maxi Lopez attacca i giornalisti per difendere Wanda Nara

La giustificazione del giornalista argentino, che ha affermato di aver condiviso la notizia per permettere alle persone di empatizzare con chi soffre, e quindi con la stessa Wanda, non ha trovato minimamente d’accordo Maxi Lopez. Senza pensarci due volte l’ex calciatore ha infatti voluto chiarire il suo punto di vista, e ha attaccato con parole molto dure Lanata.

“Una notizia così personale deve essere diffusa dalla persona interessata“, ha spiegato l’ex centravanti del Catania, spiegando il suo punto di vista. Secondo Maxi Lopez è una questione di rispetto. Bisogna cercare di prevenire il diritto alla privacy anche dei personaggi famosi. In questo caso invece il giornalista, per cui nutre comunque una profonda ammirazione, ha pensato solo al suo lavoro, non tenendo presente che in questa vicenda sono coinvolti anche cinque bambini.

I figli di Wanda hanno infatti scoperto in questo modo brutale la verità sulla mamma. E non è stato certo il modo migliore per comunicarglielo. Per questo motivo Maxi ha voluto alimentare la polemica, prendendo le difese dell’ex moglie e assicurando che rimarrà in Argentina tutto il tempo necessario per poterle fornire la sua assistenza e per poterla aiutare con i suoi figli. Un gesto da vero campione.