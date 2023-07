Mbappé esce allo scoperto: la sua nuova fiamma vip

Diventa un personaggio al centro del gossip anche Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese del PSG è stato infatti immortalato con una vip.

Sarà un’estate ricca di rumors e chiacchiere per Kylian Mbappé. Ovvero uno dei calciatori più forti al mondo, un talento assoluto di nazionalità francese che sta già scrivendo la storia. Ha vinto un Mondiale da protagonista e ha sfiorato il bis a dicembre scorso in Qatar.

Mbappé presto sarà oggetto di cronache di calciomercato. Il suo contratto con il PSG è in scadenza a giugno 2024 e l’attaccante non sembra voler esercitare la clausola del rinnovo automatico. Il Real Madrid è pronto a bussare alla sua porta e portarlo in Liga, dove indosserebbe una delle maglie più prestigiose di sempre.

Ma a far parlare di Mbappé sono anche le cronache legate al gossip ed alla cronaca rosa. Infatti un talento così prestigioso e importante non poteva non essere seguito dai paparazzi. Per il momento l’ex Monaco ha dato poco adito alle chiacchiere, ma gli ultimi rumors sembrano davvero clamorosi.

Mbappé avvistato con Kim Kardashian a Miami: nata una nuova coppia di star?

Al momento Mbappé sembra definirsi single e dunque non impegnato in relazioni sentimentali vere e proprie. Ma pare che da qualche tempo il francese sia entrato nelle grazie di una delle donne e icone di sensualità più celebri al mondo.

Ci sarebbe del tenero tra Mbappé e Kim Kardashian, la modella ed ereditiera statunitense che fa spesso parlare di sé per la sua bellezza indiscutibile e per il suo stile di vita a dir poco lussuoso. I due sono stati immortalati assieme ad un evento mondano, una splendida festa a Miami organizzata dal milionario Michael Rubin.

La stessa Kim Kardashian ha pubblicato l’immagine su Instagram del party, confermando di essere in compagnia di Mbappé. Un evento certamente non passato inosservato, visto che erano presente numerose star hollywoodiane come Ben Affleck e Jennifer Lopez, Leonardo Di Caprio, Beyoncé, Justin Bieber, Emily Ratajkowski e tanti altri.

Dopo tre matrimoni alle spalle, l’ultimo dei quali con il cantante e rapper Kanye West, Kim Kardashian sembra molto attratta da quello che è definito il calciatore più forte e rapido al mondo. Nonostante i ben 18 anni di differenza (Kim è nata nel 1980, Mbappé nel 1998), la coppia sembra ben assortita e attraente. Vedremo se arriveranno conferme o smentite su questa liaison davvero pazzeca.