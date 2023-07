Mbappe-Psg, ormai è guerra aperta: sta per succedere il finimondo

La situazione tra Mbappé ed il Paris Saint-Germain è sempre più tesa e tra le parti è ormai guerra aperta: l’addio è la soluzione più logica.

Che Kylian Mbappé voglia lasciare il Paris Saint-Germain non è una novità al di là di quelle che sono state le dichiarazioni di facciata dell’enfant prodige del calcio francese e la situazione tra le parti si fa sempre più tesa.

Il talento classe 1998 sogna di giocare per il Real Madrid e spera che i Blancos possano presto far recapitare sulla scrivania del club parigino un’offerta importante che possa permettergli di lasciare la capitale. Il PSG è conscio del malumore di Mbappé e, dopo aver fatto tanto per trattenerlo negli ultimi 2 anni, stavolta non sembra più tanto convinto di volerlo ancora in rosa, soprattutto in vista del nuovo ciclo firmato Luis Enrique.

Ecco perché le parti si incontreranno nei prossimi di giorni per decidere se sarà rinnovo o addio subito, considerato che il contratto di Mbappé è in scadenza nel 2024 e perderlo a zero sarebbe un colpo durissimo per il club parigino. Intanto, però, tra il giocatore ed il club è guerra aperta ed in conferenza stampa il presidente del PSG Nasser Al Khelaifi ha rilasciato delle dichiarazioni che non faranno altro che rendere più profonda la spaccatura con Mbappé.

PSG, Al Khelaifi duro con Mbappé: che attacco al giocatore

Nella giornata di mercoledì, il presidente del PSG Nasser Al Khelaifi si è materializzato al centro di allenamento del club per far visita a Luis Enrique e soprattutto ai nuovi acquisti, salutandoli tutti con affetto. Per il club parigino è iniziato un nuovo ciclo dopo la deludente annata con Galtier alla guida della squadra ed il presidente qatariota spera di tornare a dominare in Francia e a vincere in Europa grazie all’ex ct della Spagna.

Di questo nuovo ciclo, però, potrebbe non far parte Mbappé, che sta facendo di tutto per andare via e potrebbe anche lasciare il club a parametro zero nel 2024. Atteggiamento che non sta andando per niente giù ad Al Khelaifi che in conferenza stampa, pur non nominandolo direttamente, si è scagliato in maniera durissima su Mbappé, facendo capire come tra le parti sia guerra aperta.

Il presidente dei parigini ha dichiarato come nella sua squadra voglia solo gente che aspiri a vincere con il PSG, che nessuno è al di sopra del club parigino e che chi non vuole trionfare a Parigi può andare via senza troppi complimenti. Un attacco indiretto, ma duro nei confronti di Mbappé e che accentua ancora di più la frattura che c’è tra le parti.

Nei prossimi giorni ci sarà un confronto decisivo tra le parti e la logica porta a pensare che la separazione possa essere la soluzione migliore per tutti. Un confronto atteso anche dal Real Madrid che si lancerebbe subito sull’attaccante francese qualora decidesse di dire addio al PSG, cosa che ad oggi appare molto probabile.