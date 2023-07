Verratti sul piatto: Juve-Psg, affare ‘folle’

Il Paris Saint-Germain sembra voler proporre Verratti alla Juventus per arrivare a un giocatore bianconero.

Sono passati 11 anni da quell’estate 2012 quando il Paris Saint-Germain decideva di puntare su un giovane calciatore italiano che non aveva mai giocato nemmeno un minuto in Serie A. Quel ragazzo, che all’epoca aveva 19 anni, è poi diventato una delle colonne del PSG, infrangendo una serie di record con la maglia del club parigino. Stiamo ovviamente parlando di Marco Verratti, attualmente il calciatore con il maggior numero di trofei vinti con il Paris Saint-Germain (29) e anche il calciatore con il maggio numero di Ligue 1 vinte (ben nove).

In questi undici anni a Parigi l’ex centrocampista del Pescara ha totalizzato 416 presenze in tutte le competizioni, mettendo a segno 11 gol. Bastano questi numeri per descrivere cosa è stato Verratti per il PSG, nonostante qualche critica di troppo arrivata negli ultimi tempi. Eppure, come tante belle (e lunghe) storie d’amore, anche questa sembra ormai destinata a finire.

Stando ai rumors provenienti da Parigi, infatti, pare che Verratti – oggi 31enne – sia stato messo nella lista dei cedibili. Non è chiaro se la decisione sia stata presa dal nuovo tecnico Luis Enrique. Sta di fatto che con Verratti sul mercato sono ovviamente molti i club che hanno già bussato alla porta del PSG per chiedere informazioni sul centrocampista della Nazionale italiana.

Verratti alla Juve, si profila lo scambio: l’idea del PSG

Tra questi c’è l’Atletico Madrid, dato che Verratti è uno dei rinforzi che Simeone gradirebbe di più. Per il Cholo l’ex pescarese è la priorità: i Colchoneros sarebbero pronti a versare 80 milioni di euro nelle casse parigine. Occhio però, perché il PSG potrebbe anche sfruttare Verratti come contropartita tecnica per arrivare a qualche obiettivo di mercato.

Le ultime indiscrezioni rivelano infatti che il club del presidente Al-Khelaifi avrebbe provato ad abbassare le pretese economiche della Juventus su Vlahovic proprio inserendo Verratti nella trattativa. I parigini avrebbero infatti proposto alla Signora un’offerta da 35 milioni di euro cash più il cartellino del centrocampista azzurro.

Tuttavia, dalla Continassa sarebbe arrivato un secco no a questa proposta. Per lasciar partire il centravanti serbo la Juve vuole solo soldi: i bianconeri chiedono una cifra tra i 70 e gli 80 milioni di euro, senza contropartite. Non è detto che la pista che porterebbe Verratti a Torino non venga comunque battuta, specie se l’ipotesi Atletico Madrid non dovesse concretizzarsi.