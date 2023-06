Mega flop alla Juve: ora se ne va all’Inter

L’Inter sta valutando un clamoroso colpo a sorpresa in vista dell’estate: è una grande ex delusione bianconera

I pensieri dei top club di tutta Europa sono adesso orientati verso quello che sarà il tema monopolizzante da qui a fine agosto: il calciomercato. Un’estate bollente che toccherà, con diversi cambiamenti importanti, anche le grandi del nostro calcio.

In primis l’Inter, reduce da una grande stagione e destinata a vedere rivoluzionata in diversi aspetti la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Perchè in difesa, ora è davvero questione di giorni, Milan Skriniar è pronto a vestire la maglia del PSG. Un accordo trovato quasi sei mesi fa con i dirigenti del club di Al-Khelaifi che si sono quindi garantiti l’approdo della colonna nerazzurra.

Occhio, poi, anche a de Vrij. L’ex laziale è in scadenza come Skriniar a fine mese e non ha ancora raggiunto l’intesa per il rinnovo: il dubbio sulla sua permanenza rimane vivo. Da valutare, poi, profili come Gosens e Dumfries che alle giuste condizioni economiche potrebbero anche finire per salutare la Milano nerazzurra.

Altrettanto in evoluzione i discorsi per l’attacco di Inzaghi. Edin Dzeko rischia di svincolarsi a zero a fine giugno: non è escluso, però, che alla fine possa restare almeno un altro anno. Per quanto riguarda Lukaku, invece, ogni discorso sarà rimandato dopo i dovuti colloqui col Chelsea. I ‘Blues’, proprietari del cartellino del belga, di certo non lo regaleranno. E anzi, pare che a Pochettino ‘Big Rom’ piaccia e non poco. Ci sarà quindi da sudare.

Dalla Juve all’Inter: Marotta spiazza tutti

Ma la vera sorpresa, che Marotta starebbe già pianificando, riguarderà il centrocampo. Un ex juventino sembrerebbe tra i preferiti dell’ad dei meneghini pronto a fare un’offerta. Perchè con Brozovic che ha deluso e potrebbe effettivamente partire, la caccia ad un nuovo regista porterebbe un nome su tutti per l’estate: Leandro Paredes.

L’argentino ha vissuto un’annata complicata a Torino dove, agli ordini di Allegri, non ha saputo esprimersi ai suoi soliti livelli. Una delusione totale che ha spinto la ‘Vecchia Signora’ a rinunciare al riscatto del suo cartellino rispedendolo al mittente. E adesso il PSG, che non intende minimamente puntare su di lui, mirerebbe alla cessione a titolo definitivo.

Paredes è in scadenza nell’estate 2024 e con il disinteresse del club di Al-Khelaifi mai nascosto nei suoi confronti, potrebbe effettivamente diventare una grande occasione. A gennaio l’Inter potrebbe prenderlo a zero ma Marotta punta proprio alla scadenza imminente per fare un’offerta subito a costi decisamente contenuti. Nella sua unica stagione a Torino, il regista campione del Mondo ha collezionato 39 presenze con 1 gol e 2 assist vincenti.