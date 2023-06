Dybala, addio alla Roma? La verità dell’agente

Paulo Dybala ha fatto la differenza alla Roma in questa stagione, ma alcune indiscrezioni lo danno in partenza: le parole dell’agente.

Paulo Dybala è stato chiamato dalla Roma per fare la differenza e l’ha fatta. Segnando gol decisivi, tanto in campionato quanto in Europa League. José Mourinho ha più volte sottolineato di avere un gioiello come lui nel suo gruppo.

E i tifosi l’hanno da subito accolto, la scorsa estate, come un re. Adesso iniziano già a circolare diverse voci di mercato e proprio di queste ha parlato il suo agente, Jorge Antun. Ecco la verità.

Paulo Dybala è un nome molto appetibile sul mercato, specialmente dopo l’ultima stagione alla Roma, in cui ha giocato 38 partite segnando 18 gol e servendo 8 assist in tutte le competizioni. Da un lato quindi c’è il club giallorosso che continua a vedere in lui un faro da seguire, dall’altro ci sono gli altri club interessati al suo cartellino.

A questo proposito, stanno circolando anche diverse voci che parlano di un interesse da parte dell’Arabia Saudita. Il calcio arabo sta cercando di crescere convincendo i grandi campioni al trasferimento con ingaggi folli. E lo stesso starebbe cercando di fare con l’attaccante argentino. Proprio di questo ha allora parlato il suo agente, Jorge Antun.

Calciomercato Roma, parla l’agente di Dybala in merito alle indiscrezioni sull’Arabia Saudita

Jorge Antun, agente del calciatore, ha quindi smentito così al canale mediatico argentino ‘AlbicelesteTalk’ tutte le voci sul suo conto: “Paulo non ha parlato con nessuno” ha spiegato il manager dell’argentino, sostenendo come dall’Arabia Saudita non sia arrivata alcuna chiamata. “Adesso è in vacanza“.

Smentite perciò le voci che lo vorrebbero oltreoceano. Non ci sarebbe stato nessun contatto con altre società.

Paulo Dybala ha un contratto che lo lega alla Roma fino al 30 giugno 2025. Su di lui c’è una clausola rescissoria, del valore di 12 milioni di euro per l’estero e di 20 milioni per l’Italia.

La Roma, però, può annullarla aumentandogli l’ingaggio a 6 milioni di euro. Molto del suo futuro è certamente legato alla figura di José Mourinho, perché se il tecnico dovesse dire addio allora non sarebbe più certa anche la sua di permanenza. Al momento, però, non sembrerebbe esserci nessun addio in vista con il tecnico lusitano pronto a rilanciare il progetto giallorosso.