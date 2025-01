Mercato Atalanta: colpo Scudetto, è una richiesta di Gasperini

L’Atalanta sogna in grande ed è per questo che Gasperini ha chiesto alla sua società un rinforzo di qualità in attacco. Ecco nuove indiscrezioni di mercato relative al prossimo acquisto della Dea.

Contro il Napoli sarà una partita decisiva per l’Atalanta, che ha la possibilità di avvicinarsi ulteriormente agli azzurri, attualmente al primo posto in classifica. Un match da non fallire per Gasperini che ha già chiesto un rinforzo per questo mercato di gennaio.

Oltre al difensore centrale, l’allenatore vuole anche un jolly offensivo. Un giocatore duttile, capace di svariare su tutto il fronte offensivo. Il nome è già stato fatto al direttore sportivo D’Amico, che attende il via libera della proprietà.

A svelare i dettagli di questa operazione è il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà che ha rilanciato la notizia di mercato relativa all’obiettivo di mercato dell’Atalanta.

Gasperini ha fatto sapere alla società di voler prendere un altro attaccante, un ricambio in più da alternare ai titolarissimi della squadra.

Calciomercato Atalanta: nuovo acquisto per la Dea, ecco chi vogliono

E’ già partita la caccia all’uomo. La società nerazzurra, infatti, ha sondato il terreno per accontentare Gasperini che ha chiesto alla società di acquistare un nuovo attaccante in questo mercato di gennaio 2025.

Il nome è già stato scelto dall’allenatore, che ha chiesto uno sforzo alla proprietà per poter completare l’operazione di mercato.

Sfuttando la necessità del Lione, che ha problemi finanziari, l’Atalanta può prendere ad un prezzo di saldo Rayan Cherki che è il sogno di Gasperini per l’attacco della Dea.

I francesi hanno fretta di cedere, proprio per risolvere la questione relativa al bilancio. Ed è per questo motivo che non si opporrebbero all’eventuale uscita dell’attaccante francese, che in Serie A può trovare la sua definitiva consacrazione.

Atalanta Cherki: nuovi aggiornamenti

C’è molta concorrenza su Cherki che è un obiettivo di mercato dell’Atalanta. Gasperini ha fatto il suo nome per rinforzare l’attacco nerazzurro, i contatti sono andati avanti anche in queste ultime ore. Serve pazienza, anche se il Lione ha fretta di cedere.

La Dea non ha problemi economici e può mettere sul piatto anche 30 milioni di euro per portare all’Atalanta Cherki. Gasperini attende con fiducia l’esito della negoziazione e nel frattempo prepara il match contro il Napoli, in attesa di buone notizie dal calciomercato.