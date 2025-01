Prendono subito Gundogan: è lui l’affarone di gennaio

Ilkay Gundogan è uno dei colpi più importanti che si possono chiudere nel calciomercato di gennaio: pronto un nuovo trasferimento.

Il centrocampista tedesco è tornato al Manchester City dopo aver detto addio per firmare con il Barcellona, dove negli ultimi anni è stato importantissimo e ha vinto tanto. Poi il cuore lo ha riportato tra le braccia d Pep Guardiola per ritrovare la serenità giusta e tornare in campo dove aveva raggiunto il picco massimo della sua carriera calcistica.

Il calciomercato cambia le carte in tavola e per gennaio possono esserci dei cambiamenti clamorosi che portano anche all’addio di Gundogan al Manchester City.

Calciomercato, Gundogan lascia il Manchester City

Il nome di Gundogan è sempre uno di quelli maggiormente ricercati e chiacchierati nelle sessioni di calciomercato che si susseguono. Il centrocampista tedesco ha qualità da vendere, è tra i migliori al mondo nel suo ruolo e ha possibilità di fare grandi cose ancora in Europa.

Il futuro di Gundogan può cambiare da un momento all’altro. Ha ancora grandi chance per provare nuove esperienze e rendere la sua carriera ancora più memorabile di quanto non lo sia già.

Secondo le ultime notizie di mercato, Ilkay Gundogan è pronto a lasciare il Manchester City: si apre un’altra grande chance.

Gundogan subito per il centrocampo: c’entra la Serie A

Ilkay Gundogan al Manchester City non ha ritrovato la felicità che pensava potesse avere. Fino a questo momento ci sono stati diversi problemi importanti che non hanno permesso al tedesco di imporsi come ai vecchi tempi e ora la squadra non sta girando come avrebbe voluto Guardiola.

Secondo quanto riferisce Fanatik, il Besiktas sta provando a convincere Gundogan a firmare subito. I bianconeri di Turchia hanno grandi ambizioni per il futuro e sono alla ricerca di grandi nomi che possano garantire qualità e successi e per questo si sono messi sulle tracce del tedesco ex Barcellona.

La situazione legata al futuro di Gundogan, però, riguarda anche il calciomercato della Serie A. Essendo in uscita dal Manchester City, Gundogan interessa anche a qualche club italiano che ha bisogno di un centrocampista con le sue caratteristiche.

Sfida Milan-Besiktas per Gundogan

Il Milan di Sergio Conceiçao cerca un centrocampista come Gundogan. Il tedesco a 34 anni si sente ancora all’altezza di grandi sfide e non ha escluso l’ipotesi di provare un’esperienza in Serie A. Il Milan è in contatto con il suo entourage per proporgli un contratto di sei mesi con opzione per la prossima stagione.

Al momento il Besiktas resta in vantaggio perché l’offerta economica dei turchi al calciatore è più alta di quella del Milan e per questo sta provando a chiudere con effetto immediato.