Osimhen Real Madrid: c’è l’annuncio dell’allenatore

E’ arrivato l’annuncio da parte di Carlo Ancelotti riguardo il futuro di Victor Osimhen, perché il bomber nigeriano è stato accostato al Real Madrid in queste settimane.

Ultimissime notizie che riguardano il futuro dell’attaccante che continua ad essere uno dei più ricercati al mondo in ogni continente.

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano ora il futuro del giocatore che potrebbe approdare in un top club in vista dei prossimi anni.

Calciomercato Real Madrid: Osimhen nel mirino

Ci sono stati tante situazioni di calciomercato che riguardano il futuro di Victor Osimhen pronto a cambiare squadra per nuovi orizzonti in vista dei prossimi anni. Perché il bomber nigeriano del Napoli è considerato uno dei migliori giocatori della rosa azzurra e tra i top in tutto il mondo nel suo ruolo. Presto potrebbero esserci delle novità di mercato per quanto riguarda un suo trasferimento.

Le prossime ore saranno quelle giuste per capire come andrà a finire in vista dei prossimi anni. Perché il contratto del nigeriano è in scadenza nel 2025 e questo potrebbe complicare le cose per il club azzurro se non dovesse trovare l’accordo per un rinnovo di contratto. Novità per quello che sarà il futuro di Osimhen che può lasciare il Napoli per firmare con un top club.

Il calciatore è stato prelevato dal Lille per circa 60 milioni di euro e presto potrebbe approdare in un nuovo club. In queste settimane sono state rifiutate da parte del Napoli offerte choc da circa 130 milioni di euro che potevano stravolgere il mercato. Niente da fare però e ora bisognerà vedere se altre squadre in Europa proveranno a concludere l’affare nei prossimi anni.

Real Madrid: Ancelotti parla di Osimhen

Osimhen è stato accostato al Real Madrid, Manchester United, Chelsea, Bayern Monaco e PSG in Europa tra le principali squadra, ma ad oggi, nessuno ancora ha provato a chiudere alle condizioni del Napoli di De Laurentiis.

Proprio l’ex Napoli Carlo Ancelotti ha parlato da allenatore Real Madrid e svelato quello che potrebbe essere il futuro di Osimhen. Non sembra esserci una porta per i Blancos, visto che ai microfoni di Radio Serie A il tecnico ha dichiarato: “Osimhen? No, perché credo che la società abbia pensato che si potesse ovviare all’assenza di Benzema con l’acquisto di Bellingham”.

Calciomercato: Osimhen verso il cambio maglia

Tutto rimandato alla prossima estate quindi per Osimhen che non lascerà Napoli in questa sessione di mercato. Serviranno altri mesi per capire quale potrà essere in futuro la sua prossima destinazione.