Serie A: arriva il bomber da 50 milioni, beffato il Milan

In Serie A si prepara a sbarcare uno dei calciatori di maggior talento in circolazione. Il trasferimento è da 50 milioni e rappresenta una vera e propria beffa per il Milan, che da tempo era sulle sue tracce ma che ha temporeggiato e non ha affondato il colpo. Andiamo a vedere le ultime.

La Serie A negli anni ha dovuto cambiare la sua natura. In passato, infatti, era il punto d’approdo di tutti i principali campioni su scala internazionale. Nel corso del tempo, però, le risorse economiche sono diminuite in maniera sensibile. Ora il nostro campionato è diventato una perfetta rampa di lancio per talenti assoluti, che ambiscono però poi alla Premier League. Adesso un altro diamante grezzo si sta preparando a sbarcare nel massimo campionato italiano e la notizia ha il gusto di una beffa per il Milan, da tempo sulle sue tracce.

Serie A, arriva il bomber da 50 milioni

Nel mondo del calciomercato ogni esitazione può costare cara, dal momento che i giocatori forti è vero che hanno spesso prezzi elevati, ma sono anche quelli che destano maggiore interesse. Per questo motivo, dopo un lungo temporeggiare da parte del Milan, adesso un altro club è pronto a soffiare ai rossoneri il talento.

Stando a quanto raccontato da Luca Cerchione su Twitter, infatti, il Napoli si è mosso in via ufficiale per Lois Openda del Lens. Si tratta di un giocatore che da tempo gravita nell’orbita della Nazionale belga ed è seguito anche dal Lipsia. La valutazione che ne fanno i francesi è pari a circa 50 milioni di euro e per gli azzurri sarebbe uno dei principali candidati per l’ipotetico dopo Osimhen. In tal senso, i dirigenti azzurri hanno già raggiunto una intesa di massima con il suo entourage che, ironia della sorte, è lo stesso di Dries Mertens.

Openda al Napoli, svolta nell’affare

23 anni di età, è esploso nella passata stagione con la maglia del Vitesse, con la quale ha realizzato 19 gol in Eredivisie. La scorsa estate, per una cifra pari a circa 12 milioni di euro, è passato ai francesi del Lens. In Ligue 1 è arrivata la definitiva consacrazione, come certificato dai 21 gol realizzati. Ora per lui la società transalpina chiede una cifra che si aggira sui 50 milioni di euro.