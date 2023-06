Via Vlahovic: “È il nuovo 9 della Juventus”

Dusan Vlahovic sempre più lontano dalla Juventus, che attende offerte concrete per l’attaccante serbo. Al suo posto continua a farsi largo questa ipotesi.

La situazione economica della Juventus non è tra le più rosee in circolazione. Un po’ per il bilancio messo male da tempo, un po’ per la possibile esclusione dalle coppe europee, la società bianconera dovrà puntare all’austerity per non soccombere alle imposizioni del Fair Play Finanziario.

Ecco perché è probabile che la Juve debba sacrificare più di un calciatore nella sessione di mercato estiva ormai pronta ad infuocarsi. Uno su tutti sarebbe Dusan Vlahovic, l’attaccante e numero 9 su cui i bianconeri hanno puntato ciecamente, nella speranza di trovare un nuovo bomber a lungo termine.

Vlahovic viene però da un’annata in chiaroscuro, fatta di qualche guizzo ma anche di tante interruzioni, dovute per lo più agli infortuni muscolari subiti in stagione. Inoltre i rumors di mercato continuano a farsi strada: Vlahovic è sul taccuino di alcuni top club europei, su tutti Bayern Monaco, Chelsea e Manchester United, pronte a sborsare cifre importanti per il serbo.

Vlahovic addio, Damascelli è sicuro: “Sarà lui il prossimo centravanti della Juventus”

Ma la Juventus sembra non essere così delusa o amareggiata dalla decisione di Vlahovic di cambiare aria. Anzi, i dirigenti bianconeri avrebbero già individuato il sostituto, e si tratta di un profilo importante e, almeno nominalmente molto ambito.

Un nome che è stato fatto dal giornalista Tony Damascelli, che all’emittente Radio Radio avrebbe detto la sua con una certa sicurezza: “Alla Juventus arriverà Mauro Icardi, sarà lui il nuovo centravanti e numero 9 bianconero”. Dunque all-in su Icardi, l’ex capitano dell’Inter che è in cerca di nuove sfide per rilanciarsi e tornare ad alti livelli.

Icardi, classe ’93 in forza al PSG ma in arrivo da un anno positivo in prestito al Galatasaray, è una soluzione che stuzzica la squadra di Massimiliano Allegri. Le qualità da bomber d’area di rigore sono indiscutibili, mentre alcune perplessità stanno sul carattere del giocatore, troppo spesso interessato alle vicende extra-campo ed alle questioni di gossip con la moglie Wanda Nara.

Va comunque inserito il nome di Mauro Icardi per la Juventus del prossimo futuro. Anche se non c’è da dimenticare che l’argentino percepisce un ingaggio altissimo, da 10 milioni netti all’anno. Il PSG potrebbe chiedere non più di 15 milioni di euro per l’ex interista, visto che andrà in scadenza a giugno 2024.