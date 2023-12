Mihajlovic, tifosi commossi: la rivelazione lascia a bocca aperta

Un’altra bella e commovente rivelazione su Sinisa Mihajlovic, l’ex giocatore e tecnico serbo che è venuto a mancare un anno fa

È passato già un anno intero, ma il dolore e la commozione è ancora fresca e potente. Sinisa Mihajlovic è venuto a mancare nel dicembre 2022, dopo aver combattuto per diversi anni con una terribile malattia. Il calcio italiano ed internazionale ha perso un grande esponente, prima come calciatore di talento, poi come allenatore grintoso e preparato.

Il serbo ha legato al nostro paese gran parte della sua carriera, sia sul campo che in panchina. Mihajlovic infatti ha indossato le maglie di squadre molto importanti, quali Roma, Sampdoria, Lazio e Inter. Poi allenare spesso in Serie A, fino all’ultimo incarico con il Bologna, club a cui era rimasto molto legato e che non dimenticherà facilmente la forza di Sinisa come tecnico.

Proprio in ambito rossoblù, sono arrivate dichiarazioni di grande ricordo e commozione nei confronti di Mihajlovic da parte del suo storico vice allenatore, che lo ha sostituito a Bologna durante il periodo di terapie mediche. Emilio De Leo, napoletano doc, è stato intervistato su TV Play per parlare del suo rapporto con il compianto allenatore serbo.

De Leo, storico vice di Mihajlovic: “Manca tantissimo, avrebbe celebrato lo Scudetto del Napoli”

Un anno dopo la sua scomparsa, De Leo torna a parlare di Sinisa Mihajlovic, facendo intendere quanto un personaggio come lui manchi oggi al calcio italiano. Un uomo di spessore, dalla grande competenza, capace di tirar fuori il massimo dai propri calciatori. Proprio come fatto nel Bologna.

“Sinisa, ovviamente, manca tantissimo. Lui è stato sempre un uomo rispettoso di tutti” – ha detto De Leo ricordando con una certa emozione la personalità e l’essere allo stesso tempo generoso e sensibile di Miha. Inoltre da buon napoletano il vice-allenatore avrebbe coinvolto l’amico nei festeggiamenti per lo scudetto azzurro: “Come avrebbe commentato lo Scudetto del Napoli? Se avesse potuto, Sinisa sarebbe andato a festeggiare ai Quartieri Spagnoli”.

Oltre a ricordare Mihajlovic, De Leo ha anche dato il proprio parere sul Bologna di oggi, vera e propria rivelazione stagionale della Serie A: “Bologna è una piazza attrezzata per far bene, con una proprietà seria. Non ci sono grosse pressioni ma si vuole sempre vedere bel calcio. Se dovesse avere questa continuità potrebbe arrivare in Europa. La Champions League è molto dura. In Europa e Conference League, invece, può qualificarsi”.