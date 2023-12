Sfida a due: Insigne torna in Serie A

Lorenzo Insigne è pronto a tornare in serie A dopo un anno e mezzo trascorso al Toronto: sfida tra due club per riportarlo in Italia

L’esperienza in Canada, precisamente al Toronto, non è andata come desiderato per Lorenzo Insigne che adesso medita un ritorno in Italia e nel calcio che conta. Probabilmente lo scugnizzo napoletano salverebbe solo lo stipendio percepito di questo anno e mezzo in MLS, avventura iniziata male e finita peggio. Doveva essere il salvatore della patria e invece ha scoperto una squadra che è arrivata ultima in campionato e ha conosciuto anche la feroce contestazione dei tifosi: a quanto pare contestare non è una prerogativa italiana o europea.

Sta di fatto che l’ex giocatore del Napoli, seppur vincolato ancora da qualche anno di contratto con il Toronto, avrebbe deciso di tornare in Europa, possibilmente in Italia, appena arriverà l’offerta giusta. Potrebbe succedere già a gennaio, ci sono ben due club in serie A che sarebbero pronti a prenderlo. Tra questi non c’è il Napoli: la sua avventura con i partenopei è chiusa, sebbene sia rimasto legato all’ambiente e appena è tornato in Italia è subito andato a fare visita ai suoi ex compagni.

Sfida a due per Lorenzo Insigne: torna in serie A

I due club che si contendono il classe ’91 sono due squadra a caccia di un piazzamento europeo, magari in Champions. Ci riferiamo a Fiorentina e Lazio. L’interessamento del club capitolino è noto ormai da tempo, per una serie di ragioni può essere davvero la pista perfetta per l’attaccante. Quello toscano, invece, è una novità degli ultimi giorni. L’affare può andare subito in porto, anche a gennaio. Altrimenti se ne parlerà a giugno.

La Lazio lo segue già da un anno e mezzo, ovvero da quando decise di andare via dal Napoli. Ci sono vari aspetti a favore di questa operazione: a Roma ritroverebbe Sarri e Immobile. Rispettivamente l’allenatore che più lo ha valorizzato in carriera e uno dei suoi migliori amici nel calcio. Inoltre la Lazio gioca con il 4-3-3, il modulo preferito da Insigne. E con i biancocelesti potrebbe vivere anche le emozioni della Champions, con i capitolini qualificati agli ottavi.

Diverso il discorso per la Viola che ha anche ambizioni leggermente diverse da quelle dei biancocelesti. Il 4-2-3-1 di Italiano e il calcio offensivo potrebbe comunque esaltarlo. Il duello tra le due pretendenti sembra entrare nel vivo, con la Lazio in pole per i motivi sopra indicati. Il problema, per entrambe, è l’ingaggio del folletto troppo alto: dovrebbe ridurlo drasticamente. Questa problematica è però generale, se Insigne vuole tornare davvero in Italia deve essere pronto ad abbassare di molto le sue pretese.

