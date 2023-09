Milan: addio Maignan, hanno studiato un piano

Il Milan teme il possibile addio di Mike Maignan dalla prossima estate del 2024. Perché il contratto del portiere francese inizia ad andare verso la scadenza e ora ci sono state anche dichiarazioni ambigue.

Cresciuto nelle giovanili del Paris Saint Germain sono arrivate delle prime indicazioni di mercato ora da parte del giovane portiere classe 1995 riguardo un possibile addio dal club rossonero.

Non una situazione facile questa che sta vivendo il giocatore che potrebbe andare via molto presto. Infatti, ci sono delle importanti novità che riguardano la sua vicenda contrattuale con i rossoneri.

Calciomercato Milan: Maignan può andar via, c’è il PSG

Si parla da tempo di quello che può essere l’addio di Maignan dal Milan perché ad oggi è considerato uno dei migliori 3 portieri al Mondo. Da quando si è trasferito in rossonero ha avuto ancor di più una crescita impressionante tra i pali e nel gioco con i piedi, tanto da attirare l’interesse delle migliori squadre in Europa.

Oggi Maignan è anche il portiere titolare della Nazionale della Francia e per questo motivo si sta creando grande hype su di lui. Per il futuro può diventare un problema visto che il giocatore del Milan è finito nel mirino dei migliori club, tra cui anche il PSG che pensa seriamente di mettere le mani su di lui in vista del futuro.

Nei prossimi mesi potrebbero già esserci degli aggiornamenti decisivi riguardo il futuro di Maignan che può lasciare il Milan per firmare con il PSG.

Milan: rinnovo Maignan, c’è il piano

Uno dei grandi obiettivi di mercato del Milan è quello di provare a rinnovare il contratto di Mike Maignan per blindare il portiere rossonero e allontanare le voci sul suo conto. Ci sono state dichiarazioni di apertura del numero uno rossonero nei confronti del PSG per il futuro e per questo ora il Milan vuole cautelarsi.

Secondo quanto riportato dal QS, il Milan prova ad accelerare per il rinnovo di Maignan fino al 2028. Attualmente è in scadenza 2026 e ha uno stipendio da 2,8 milioni che verrebbe subito migliorato per restare in rosa.

Calciomercato: scambio Maignan Donnarumma tra Milan e PSG

Riguardo un possibile addio di Maignan al PSG si apre però il grande ritorno di Donnarumma al Milan. Infatti, l’ex portiere rossonero pensa da tempo di tornare in Italia in futuro e nei prossimi anni può venirsi a creare questa situazione in maniera seria. Infatti, il giovane italiano può di nuovo vestire la maglia rossonera in futuro.

Il prossimo anno già si potrebbero avviare dei primi contatti e colloqui tra Milan e PSG che vantano ottimi rapporti e pensano di poter mettere in piedi anche un grande scambio di mercato che riguarda Donnarumma e Maignan.