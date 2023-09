Gelo Maignan: tifosi del Milan senza parole

Il futuro di Mike Maignan preoccupa i tifosi del Milan: le ultime novità lasciano i supporter rossoneri senza parole.

Tutti pazzi per Mike Maignan. Il portiere francese ha rapidamente bruciato le tappe e oggi, pur essendo relativamente giovane per un top player del suo ruolo (classe 1995), viene considerato quasi universalmente uno degli estremi difensori più forti al mondo.

Dopo essere stato protagonista assoluto con il Lille, squadra con cui ha vinto una Ligue 1, e poi con il Milan, sia nell’anno tricolore che nella Champions della scorsa stagione, oggi sta dimostrando tutto il suo valore anche in Nazionale. E questo per i tifosi rossoneri potrebbe diventare a breve un bel problema.

La ribalta internazionale Mike se l’è assicurata, questo è certo. Nessun top club al mondo in questo momento è all’oscuro del potenziale straordinario del numero 1 del Milan. Una ‘pantera’ in grado di dare sicurezza tra i pali e di gestire il reparto difensivo come un vero leader, grazie anche ai piedi da centrocampista che si ritrova.

Un giocatore del genere i rossoneri non possono perderlo. Ed è anche per questo che negli ultimi giorni si è iniziato a parlare di un possibile rinnovo, pur avendo il francese un contratto ancora lungo (scadenza 2026). Ma il prolungamento non è così scontato. Anzi, le richieste paventate in questi giorni hanno raggelato il Milan. E adesso i tifosi temono davvero di poter perdere il proprio idolo.

Milan, grana Maignan: il portiere vuole guadagnare di più

La notizia riportata da buona parte della stampa in questi giorni è di una richiesta da doppia cifra. A quanto pare, l’entourage di Maignan vorrebbe arrivare a un rinnovo da almeno 10 milioni di euro a stagione.

Troppi per un club come il Milan, che in questi anni sta lavorando per risanare le proprie finanze e che ha da poco rinnovato Leao, il proprio top player, a cifre completamente diverse. Se il portoghese si è ‘accontentato’ di circa 6,5 milioni a stagione, è evidente che per Maignan non ci si potrà allontanare molto da quel tetto massimo.

La distanza è dunque, almeno all’apparenza, ampia tra richiesta e proposta. E a peggiorare la situazione sono proprio le super prestazioni del portierone a livello internazionale. A suon di parate clamorose, l’ex Lille ha infatti attirato le attenzioni di tutti i top club del mondo, alcuni dei quali disposti a fare follie pur di strapparlo al Milan.

Maignan nel mirino dei top club: le big europee spaventano il Milan

Tra le squadre più interessate ci sarebbero il solito Chelsea, il Psg e anche il Bayern Monaco, due formazioni importantissime che, per un motivo o per un altro, si ritrovano a dover affrontare un problema tra i pali, considerando le prestazioni non eccezionali di Donnarumma e l’età non più verdissima di Neuer.

Tre squadre che, in linea teorica, potrebbero garantire a Maignan lo stipendio richiesto. E questo per i tifosi del Milan resta il pericolo più grande. Anche se al momento per parlare di possibile divorzio o cessione al termine dell’anno è ancora presto. La sensazione è che margini di manovra ci siano, ma servirà uno sforzo deciso da entrambe le parti. Altrimenti la separazione diventerà inevitabile.