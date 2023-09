Milan: caso Pioli, la reazione dei tifosi

E’ la serata di Milan Newcastle di Champions League, la prima partita del Girone dei rossoneri che dovranno riscattarsi dopo il ko di 5-1 contro i cugini dell’Inter.

Milan: la reazione dei tifosi per Pioli

Arriva la reazione che non tutti si aspettavano nei confronti di Stefano Pioli dopo il brutto ko contro l’Inter nell’ennesimo Derby perso. Dalla Curva Sud arriva il solito coro “Pioli is on fire” che ha fatto emozionare ancora una volta il tecnico che sente la fiducia totale dell’ambiente e ora ha voglia di ottenere un risultato importante per i tifosi e la società. Milan Newcastle è una partita decisiva quasi già per il girone di Champions League.

Inoltre, i tifosi di San Siro hanno anche innalzato un coro per l’ex Sandro Tonali: “Uno di noi, Tonali è uno di noi” ha cantato la curva. Non è stato dimenticato il giocatore che per anni ha onorato la maglia rossonera che ha ricambiato con un applauso alla Curva.