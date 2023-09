Ribaltone in Serie A, panchina a Conte

Antonio Conte potrebbe essere pronto per un grande ritorno in Serie A. Sono sempre più insistenti le voci che parlano di firma imminente

Dopo aver lasciato il Tottenham nella scorsa stagione, Antonio Conte è rimasto senza squadra e sta cercando di trovare un nuovo progetto che possa interessarlo. A quanto pare ora le idee sono più chiare.

Dopo aver centrato una clamorosa qualificazione in Champions League con il Tottenham,Antonio Conte non si è ripetuto nella passata stagione. L’allenatore pugliese non aveva più lo stesso appeal sul gruppo e anche l’addio di Paratici (post sentenza Juve) non ha di certo aiutato. Uno come lui non è avvezzo alle sconfitte e ai fallimenti e per questo non vede l’ora di rimettersi in carreggiata, per trovare un altro progetto da far diventare vincente.

Chi lo conosce bene sa che la sua priorità è quella di tornare nel nostro campionato, in una Serie A che lo accoglierebbe a braccia aperte. A lungo si era paventato un accostamento alla Juventus, come grande ritorno dopo il periodo trascorso con Andrea Agnelli. Nuovo corso societario e nuova panchina per Conte, da sempre allettato dai colori bianconeri. Il lavoro di Allegri, però, partito bene quest’anno e con un contratto in scadenza solo nel 2025, non lascia presagire grossi cambiamenti da qui a pochi mesi.

Antonio Conte e il ritorno in Serie A, meglio lui di Zidane: il giudizio dei tifosi del Milan

Per questo motivo per il mister di Lecce c’è la necessità di guardare altrove. L’ipotesi Roma, viste le difficoltà di Mourinho, era circolata con forza la scorsa settimana, ma al momento la strada potrebbe essere un’altra.

Tra le big del campionato italiano chi sta subendo le maggiori critiche è il Milan di Stefano Pioli. Il derby perso contro l’Inter per 5-1 non può andare giù ai tifosi rossoneri, specie perché si tratta del quinto consecutivo. Un vero tabù per “Il Diavolo” e per l’ex tecnico della Lazio, surclassato da Inzaghi anche nella sfida di sabato.

Secondo quanto riportato dai colleghi di calciomercato.it, proprio Antonio Conte sarebbe il preferito dai sostenitori milanisti per subentrare a Pioli.

Il sondaggio su Twitter parla di un 34,9% dei partecipanti propensi ad accoglierlo, davanti al 28,6% che si augura una permanenza di Pioli. Un altro candidato scivolato piuttosto indietro è Zinedine Zidane. L’ex Real Madrid era dato in corsa proprio con Conte per quanto riguarda la panchina della Juve e invece potrebbe insidiarlo su quella rossonera.