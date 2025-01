Milan, calciatori sotto accusa: Conceicao ha scelto chi fare fuori

Immediato colpo di scena in casa Milan con l’arrivo di Sergio Conceicao che può cambiare subito le cose e il futuro di alcuni calciatori rossoneri.

Dopo l’esonero di Fonseca al Milan è stato scelto Conceicao come nuovo allenatore e subito è arrivato un risultato straordinario come la vittoria della Supercoppa Italiana battendo Juve e Inter. Ma sono ancora fin troppo evidenti i limiti di questa squadra che in campionato con il nuovo allenatore ha ottenuto un pareggio, una vittoria e una sconfitta tra Cagliari, Como e Juventus con tutte partite differenti tra loro.

Il più arrabbiato di tutti però è proprio l’ultimo arrivato Conceicao che è pronto a dare un segnale forte a quello che sente il suo progetto. Perché adesso il Milan dovrà invertire le cose in vista del finale di stagione che dovrà essere migliore o si rischia un disastro anche economico senza precedenti. In questo momento è proprio l’allenatore a prendere il controllo e dare dei segnali forti a tutto l’ambiente, più nello specifico ai suoi calciatori.

Rivoluzione Milan: Conceicao cambia tutto

Ci sono importanti conferme che arrivano e riguardano il cambio immediato che ha scelto di fare il Milan e ora si aspetta che proprio Conceicao possa prendere in mano la situazione e dare dei segnali importanti al progetto provando ad ottenere dei risultati positivi dopo questi mesi complicatissimi.

Occhio a cosa può accadere quindi da un momento all’altro visto che proprio l’allenatore può prendere la situazione in mano e andare a scuotere l’ambiente dall’interno, si parla addirittura di quelle che sarebbero delle punizioni e bocciature severe che potrebbe dare Conceicao ad alcuni giocatori del Milan.

Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, in questo momento il Milan è sotto accusa e Conceicao può pensare di cambiare diversi giocatori nell’immediato tra la formazione titolare e il mercato di gennaio che porterà sicuramente delle novità tra acquisti e cessioni del club rossonero.

Adesso occhio a quello che può capitare visto che si parla in maniera sempre più concreta di possibili colpi di scena visto che Conceicao si aspetta dal Milan una mentalità diversa già dalle prossime partite o saranno prese decisioni forti.