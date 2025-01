Milan, Conceicao furioso: lite nello spogliatoio, decisione severa

Momento nuovamente complicato per il Milan che ha avuto una battuta d’arresto allo stadio San Siro dinanzi i propri tifosi dopo la vittoria della Supercoppa Italia in Arabia Saudita.

Il club rossonero è stato affidato dagli ultimi giorni del 2024 a Sergio Conceicao dopo l’esonero di Fonseca e il Milan in pochissime ore sotto la gestione del nuovo allenatore ha trionfato in Arabia tornando con il trofeo della Supercoppa ottenuto dopo due rimonte, una sulla Juventus e l’altra in finale contro i cugini dell’Inter.

Due partite che hanno ridato fiducia all’ambiente per il nuovo anno, poi però di nuovo in campionato un passo falso con la dimostrazione che questa squadra continua a non avere continuità di risultati. E’ accaduto a San Siro durante Milan-Cagliari che è finita con il risultato di 1-1.

Un passo falso che non si aspettava nessuno, soprattutto Conceicao che è stato furioso con i suoi giocatori del Milan definendo anche il primo tempo giocato il più brutto di sempre da quando fa l’allenatore. Un segnale davvero forte dato dall’allenatore che ha subito fatto capire alla squadra di non voler mai più vedere un atteggiamento simile e adesso bisogna fare i conti con un clima di nuovo testo.

Milan, Conceicao furioso con lo spogliatoio

Un passo falso che non è piaciuto a nessuno e adesso tutti sono stati chiamati a doversi prendere delle responsabilità. Perché ora bisogna cercare di dare qualcosa di diverso soprattutto ai tifosi del Milan e lo sa bene Conceicao che ha subito preso in mano la situazione usando severità nei confronti dei giocatori.

Subito dopo il pareggio con il Cagliari non c’è tempo di fermarsi per il Milan che deve preparare subito la prossima partita con il recupero contro il Como e Sergio Conceicao ha subito alzato la voce contro i giocatori nello spogliatoio facendo capire che prestazioni come quella contro il Cagliari non saranno più tollerate.

Subito doppia seduta di lavoro e regole sempre più rigide per i calciatori del Milan che ora dovranno seguire il suo allenatore Conceicao in ogni cosa che deciderà o si metterà davvero male per il gruppo che è chiamato subito a reagire contro il Como nella prossima partita che si giocherà martedì 14 per il recupero della giornata di campionato.