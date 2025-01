Niente Napoli, giocherà da subito la Champions: sta firmando

Sembrava destinato a vestire la maglia del Napoli a partire da questo calciomercato, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, uno degli obiettivi dichiarati di Antonio Conte sarebbe prossimo a firmare con un’altra grande d’Europa. Nella scelta del giocatore avrebbe inciso e non poco la possibilità di giocare sin da subito, e da protagonista, la Champions League, competizione che almeno per questa stagione non è competenza della formazione partenopea.

Da qui a parlare di affare fatto, comunque, ce ne vuole, ma l’impressione è che oramai la strada intrapresa non preveda (il) Napoli come meta finale, per il dispiacere dell’allenatore salentino che puntava tanto su questo profilo.

Beffa Napoli: Champions decisiva nella scelta del giocatore

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, già piuttosto attivo nonostante la sessione sia aperta da soli 10 giorni. Il club azzurro ha infatti la media di almeno un acquisto ogni tre giorni, a conferma del fatto che le intenzioni della parte di Castelvolturno sono piuttosto chiare.

Non è però tutto oro ciò che luccica, o meglio, le cose non sempre vanno come si spera. E questo è il caso, visto che il direttore sportivo Giovanni Manna potrebbe presto depennare dalla propria lista dei desideri uno dei nomi che più piacevano ad Antonio Conte. Nonostante il Napoli si fosse seriamente inserito nella corsa al giocatore, la volontà di quest’ultimo di giocare, sin da subito, la Champions League sia prevalsa su ogni cosa. Il club azzurro gli aveva promesso centralità all’interno del proprio progetto tecnico, ma neanche questo è servito per far cambiare idea al ragazzo che, oramai, sembrerebbe essere destinato a firmare altrove.

Stando infatti a quanto riportato da Ekrem Konur sui propri canali social, Renato Veiga potrebbe presto salutare il Chelsea non per il Napoli ma per il Borussia Dortmund, club da sempre molto attento sul panorama dei giovani talenti del calcio europeo e mondiale.

Sfuma l’affare per il Napoli: Conte ha già l’alternativa

Renato Veiga è destinato a diventare un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Il Napoli l’ha seguito e cercato nel corso di questo calciomercato, ma la voglia del portoghese di giocare la Champions League, come anticipato, ha prevalso su tutto.

Il club tedesco può garantirgli questa cosa, quello azzurro no, ma questo non avrebbe di certo cambiato l’umore di Antonio Conte, contento non solo del rendimento che stanno avendo i propri giocatori, ma anche del fatto che in rosa già avrebbe chi potrebbe non fargli rimpiangere Veiga, ovvero Billing. Il centrocampista danese è arrivato appena da qualche giorno, ma il Napoli lo ha strappato dal Bournemouth proprio per questo motivo, quindi non c’è niente di cui preoccuparsi.