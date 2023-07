“Lukaku all’Inter”: bluff, buffonata, farsa!

Romelu Lukaku rischia di rimanere con il cerino in mano: da bomber conteso a scarto di lusso di tutte le big italiane. Un grande bluff

Il ritorno all’Inter scontato, l’inserimento della Juve, le voci sul Milan. Finora è stato un nulla di fatto e adesso l’unica opzione credibile rischia di rimanere l’Arabia Saudita.

Il caso Lukaku tiene ancora banco. In un mercato così povero per quanto riguarda la realtà italiana, l’acquisto di un bomber del genere può fare davvero la differenza. “Big Rom” è finito sul taccuino di tutte le più grandi realtà della Serie A, dall’Inter alla Juventus, passando per il Milan. Le tre big del nostro campionato si stanno contendendo il numero 9, ma forse sarebbe meglio parlare al passato.

Si perché la situazione appare sempre più chiara e definita. Dopo aver disturbato la trattativa con i nerazzurri, Cristiano Giuntoli non può affondare il colpo, bloccato dalla mancata uscita di Vlahovic (o Chiesa). “La Vecchia Signora” avrebbe bisogno di un bomber all’altezza ma le contingenza del mercato per ora chiudono ogni discorso in attesa di far quadrare i conti del bilancio.

Vista la mal parata, Lukaku ha cercato di riaprire la porta all’Inter. Dopo essere sparito, aver spento il telefono e non risposto a Marotta, il belga ha capito che se non vuole rimanere al Chelsea deve scendere a più miti consigli. Il problema è cosa ne pensano ora i tifosi nerazzurri, traditi da un comportamento inaccettabile.

Lukaku all’Inter, pista clamorosamente riaperta? Arrivano indizi su Twitter

Uno dei tifosi interisti più attivi su Twitter, Fabio Bergomi, l’ha sparata grossa: “E se il caso Lukaku fosse solo una temporanea messinscena?”, ha scritto il simpatizzante vip, aprendo uno scenario che avrebbe davvero del clamoroso.

In sostanza, secondo Bergomi, il tutto sarebbe stato orchestrato per “sviare” i sospetti e lanciare improvvisamente un fulmine a ciel sereno, riportando Romelu all’Inter dopo la bufera. Che a quel punto si configurerebbe come una bufera pilotata. Ovviamente da entrambe le parti.

Poi aggiunge: “Bluff, buffonata, commedia, farsa, finzione, montatura, pantomima, sceneggiata, simulazione, teatrino. Perché qualcosa in questa direzione sta arrivando”. Insomma un cambio di programma inaspettato che potrebbe portare alla conclusione più scontata. Certo, se così non fosse e se questa fantasticheria di Bergomi riguardasse solo Lukaku, “reo” in quel caso di aver creato un caso mediatico intorno a sé – e vai a capire per quale motivo – convincere ora l’Inter che si trattasse solo di una messinscena non è poi così facile.

Se da un lato la società potrebbe anche perdonare questo comportamento, gli ultras sarebbero molto meno morbidi verso una riappacificazione. Morata e Scamacca, al pari di Balogun, sembrano aver preso il posto di “Big Rom” nei piani di Marotta e Ausilio. Per Lukaku non resta che l’Arabia Saudita, anche se non sono esclusi dei clamorosi colpi di scena, anche perché rimanere al Chelsea, con Pochettino, non è un’ipotesi percorribile.