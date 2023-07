Via dalla Juve per trasferirsi subito al Milan, altro affare super di Moncada

La Juventus sta per “lasciare” un profilo interessante al Milan. Moncada lavora sui dettagli per regalare un altro colpo a Stefano Pioli

I rossoneri sono sicuramente i più attivi in questa prima parte di mercato. Nel primo mese hanno già messo a segno la bellezza di sette colpi e fra poco il numero salirà a otto.

Senza nessun dubbio il Milan è la regina di questa prima metà di mercato estivo. La cessione di Sandro Tonali, per oltre 70 milioni, ha consentito a Moncada e Furlani di muoversi con disinvoltura in entrata.

Fino ad ora sono sbarcati a Milanello la bellezza di 7 volti nuovi e ancora non è finita. A Pioli serve ancora un centrocampista (probabilmente Musah del Valencia), un attaccante al posto di Origi e Rebic, più un esterno sinistro come alternativa a Theo Hernandez.

I rossoneri non si fermano e proveranno a fare un ultimo sforzo per regalare al proprio tecnico una rosa assolutamente di livello. Con l’infortunio di Bennacer e l’addio di Brahim Diaz e Tonali, il centrocampo è da ridisegnare, ma i nomi acquistati lasciano piuttosto tranquilli i tifosi. Il minimo comun denominatore è l’età verde e la qualità tecnica. Tutti nomi di primo livello internazionale come Reijnders, Chukwueze, Pulisic e Loftus-Cheek, a cui a breve si potrebbe aggiungere anche un giovane italiano.

Milan, non si ferma il lavoro di Moncada: Luca Pellegrini può arrivare dalla Juventus

Il nome sulla lista di Moncada è quello di Luca Pellegrini, tornato alla Juventus dopo l’esperienza all’Eintracht Francoforte e alla Lazio. Maurizio Sarri lo voleva ancora con sé ma Lotito non ha trovato l’accordo con i bianconeri per il riscatto.

Chi si è inserito nella trattativa è invece il Milan, che ha bisogno di sostituire il partente Ballo-Touré, nel ruolo di vice Theo-Hernandez. In realtà, come riportato da Sportitalia, in ballo per quella casella c’è anche Pedro Milans, terzino uruguaiano, classe 2002, che milita nel Penarol. Il 20enne, che ad ottobre riceverà il passaporto comunitario, potrebbe anche arrivare assieme a Pellegrini, visto che prevalentemente gioca sulla destra.

L’unico ostacolo al classe ’99 cresciuto nelle giovanili della Roma è l’ingaggio piuttosto alto, attorno ai 2 milioni, che non rientrerebbe nei parametri milanisti. Come alternativa si valuta anche Riccardo Calafiori (altra vecchia conoscenza giallorossa), in forza al Basilea e prendibile con meno di un milione di euro di prestito oneroso.