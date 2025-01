Maxi operazione in Serie A: contatti in corso per chiudere l’affare

Continua la forte connessione tra il club e la Serie A. Anche in questo calciomercato si è infatti deciso di pescare dall’Italia quale rinforzo.

Oltre all’attaccante, infatti, la dirigenza avrebbe puntato anche il difensore, giocatore che nell’ultimo periodo si sarebbe preso la scena con prestazioni di altissimo livello. Da capire adesso se chi ne detiene il cartellino sarà disposto a privarsene a pochi giorni dalla fine di questa sessione invernale di trasferimenti, ma tutto ha un prezzo, e difronte ad un’offerta economica importante il calciatore potrebbe anche lasciare la Serie A per intraprendere questa nuova avventura in carriera.

I contatti tra le parti sarebbero in corso, con la fumata bianca che potrebbe tanto arrivare come no già nel corso di questa serata.

Maxi operazione in Serie A: si chiude

Il club ha deciso di fare spesa in Serie A nel corso di questo calciomercato per andare a rinforzare la squadra in vista di una seconda parte di stagione piuttosto intensa. Non è la prima volta che la dirigenza decisa di guardare al bel paese per i propri interessi, e l’impressione è che non sarà neanche l’ultima.

Dopo aver esportato giocatori già nel corso della scorsa estate, il club è pronto ad accogliere altri due giocatori dalla Serie A. Si tratterebbe essere di una vera e propria maxi operazione, sorprendente se si considerano le dinamiche ma soprattutto il tempismo, visto che alla fine di questa sessione di calciomercato mancano davvero pochissimi giorni. Complice però l’apertura dei calciatori al trasferimento, la società non ha potuto fare altro che insistere e portare a casa queste operazioni, anche se una delle due è ancora tutta da definire.

Stando infatti a quanto riportato dal collega Ertan Suzgun, oltre ad Alvaro Morata il Galatasaray avrebbe puntato anche Strahinja Pavlovic, giocatore che in queste ultime partite si sarebbe riconquistato la fiducia di un Milan che però starebbe compiendo una vera e propria rivoluzione in queste ore.

Doppio colpo dalla Serie A in dirittura d’arrivo

Dopo Alvaro Morata, dal Milan il Galatasaray potrebbe chiudere anche per l’arrivo di Strahinja Pavlovic. Il serbo non rientrerebbe più in quella lista di giocatori che il Diavolo vorrebbe piazzare altrove in questo calciomercato, ma difronte ad un’offerta importante l’ex Salisburgo potrebbe partire senza troppo rammarico.

Il problema sta proprio nell’offerta importante, che al momento dalle parti di Istanbul non sarebbe arrivata. Anzi, scrivono dalla Turchia che il Galatasaray vorrebbe imbastire la trattativa sugli stessi binari di quella di Morata, ovvero con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Per Pavlovic, però, il Milan ha detto di no. Vuole cash subito, anche per far fronte ad un’eventuale operazione che dovrà essere fatta per sostituirlo. Dialoghi in corso, staremo a vedere come andrà a finire.