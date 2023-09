Milan, tegola Pioli: salta il derby, è ufficiale

Brutte notizie arrivano dall’infermeria di Milanello per Stefano Pioli, che in vista del derby di domani contro l’Inter perde uno dei suoi migliori giocatori.

Con questo problema l’allenatore del Milan sarà costretto a rivalutare e stravolgere completamente la sua formazione titolare, anche perché quest’assenza porta il diavolo a dover inevitabilmente correre ai ripari. Il problema è che alla fine dei conti si tratta anche di un infortunio grave quello subito dal rossonero, visto e considerati i risultati degli esami clinici ai quali si è sottoposto in giornata.

Non poteva esserci dunque tempismo peggiore se non questo di iniziare a riempire l’infermeria, ma il Milan non è nuovo a problemi, ed affollamenti, di questo genere.

Tegola Milan, Pioli corre ai ripari: salterà il derby

Dopo un inizio di stagione scoppiettante il Milan non poteva ricedere tegola peggiore a 24 ore da una delle partite più importanti e sentite della stagione: il derby contro l’Inter. Nel corso di questa sosta Stefano Pioli ha lavorato tanto con chi era rimasto a Milanello per far scendere in campo un undici titolare preciso domani pomeriggio, ma i piani dell’allenatore rossonero sono stati guastati da un infortunio grave che cambia completamente tutto.

La speranza era che il giocatore non si fosse fatto nulla di particolarmente grave, e che dunque potesse tornare a disposizione per l’Inter, o anche semplicemente in panchina, ma i risultati degli esami ai quali si è sottoposto in giornata non hanno fatto altro che spezzare ancora di più le gambe a Pioli ed ai tifosi, che peggio non potevano iniziare questa vigilia del derby.

Quanto trapelato in queste ore in fin dei conti non ha fatto altro che confermare quanto già si era ipotizzato negli scorsi giorni. Stando infatti a quanto riportato da Milanlive.it, Pierre Kalulu salterà il derby di domani contro l’Inter. E’ ufficiale, per il dispiacere di Pioli che perde una valida alternativa lì in difesa.

Milan, infortunio Kalulu: le condizioni

Il risentimento muscolare patito da Pierre Kalulu negli scorsi giorni è alla fine risultato essere più serio del previsto. I risultati degli esami clinici ai quali si è sottoposto il francese in giornata non hanno fatto altro che confermare la negatività che aleggiava dalle parti del centro sportivo rossonero in merito alle condizioni del difensore.

Stando alle ultime notizie, infatti, per Kalulu si tratta di una lesione al muscolo retto femorale della gamba sinistra. Un infortunio serio che difatti esclude il francese dalla lista dei convocabili per il derby di domani, lui che sarebbe dovuto addirittura essere titolare al fianco di Thiaw.

Milan: c’è lesione per Kalulu, i tempi di recupero

Ancora non sono noti i tempi di recupero per Kalulu, che rischia di rimanere fuori diverse settimane a causa di questo infortunio muscolare. Possibile un suo rientro addirittura vero fine ottobre dopo la seconda sosta per le nazionali di questa stagione. Le sue condizioni, ovviamente, verrano monitorare giorno dopo giorno, nella speranza che possa esserci qualche piacevole novità.