Juve, caso Pogba: cambia tutto improvvisamente

Sono ormai giorni infernali per Paul Pogba. Il centrocampista francese vuole conoscere la verità così come la Juventus, la nuova data

Il club bianconero vuole vederci chiaro per il caso Pogba dopo la positività riscontrata al testosterone emersa dopo la sfida di Serie A contro l’Udinese. Ora i tempi si allungano improvvisamente per un motivo ben preciso. Ecco la ricostruzione della vicenda con tutta la verità venuta a galla con il club bianconero che vuole conoscere tutto nel dettaglio.

Juve, caso Pogba: slittamento analisi, il motivo

Un momento davvero complicato per la vita e per la carriera di Paul Pogba. Il centrocampista bianconero è stato sospeso in maniera cautelare dopo la positività riscontrata al testosterone.

Il caso Pogba tiene ancora banco in casa Juventus. Ora è cambiato tutto: inizialmente la data prevista era per il 20 settembre all’Acqua Acetosa. La verità è i risultati si sapranno soltanto a partire dal 5 ottobre a causa dell’indisponibilità del perito di Pogba. Ora il club bianconero vuole conoscere la verità: Pogba avrebbe così ammesso di aver preso un farmaco senza comunicarlo alla Juventus.

Il medicinale è stato così prescritto da un medico di Miami, ma conteneva testosterone oltre la soglia. Ora potrebbe arrivare anche la rescissione contrattuale in caso di conferma della positività: la cosa certa è che a settembre non potrà scendere in campo con la maglia della Juventus. I tempi si sono allungati con la nuova data fissata al 5 ottobre.

Nei giorni scorsi lo stesso francese ha svelato che è stato vicino all’addio al calcio: tanti problemi l’hanno afflitto anche a livello familiare con le varie estorsioni ricevuti dal fratello Mathias e dagli amici di un tempo. Anni infernali e caotici durante i quali non ha potuto dimostrare tutto il suo talento sul terreno di gioco. A Torino è tornato con tanto entusiasmo, ma qualcosa non ha funzionato finora. Ora tutto è in bilico in vista del prosieguo della sua carriera che si è bloccata improvvisamente.