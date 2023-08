Milan, infortunio Leao: cosa si è fatto? I tempi di recupero

Il Milan ha dovuto fare a meno di Rafael Leao a causa di un infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo: condizioni e tempi di recupero.

I rossoneri hanno stravinto contro il Torino per 4-1 con una prestazione maestosa che sa di voglia di fare sempre meglio per tornare a vincere. L’ultima annata ha lasciato uno scotto importante nella società rossonera e anche nella testa di Stefano Pioli che ora vuole prendersi la “rivincita” rispetto alle altre big del nostro campionato.

La Serie A del Milan è partita benissimo, con 6 punti in due partite e soprattutto con due gare estremamente convincenti che fanno pensare ad un grande campionato da protagonisti.

Milan, infortunio per Leao: cosa è successo

Il Milan è sceso in campo per la prima volta di fronte al proprio pubblico per la stagione 2023-24. I rossoneri, dopo la bella vittoria contro il Bologna, hanno mostrato una prestazione ancora più interessante dal punto di vista tecnico e tattico. Contro il Torino è arrivata una vittoria convincente e schiacciante, per 4-1.

I rossoneri in questa stagione sono tornati a essere tra le favorite assolute alla vittoria della Serie A, dopo che la scorsa stagione era terminata molto male e con il quinto posto, poi diventato quarto con la penalizzazione della Juventus.

Questa sera per il Milan c’è anche un problema relativo a Rafa Leao: out per infortunio dopo uno scontro di gioco.

Infortunio Leao: esce dolorante dal campo

Rafael Leao è uscito per infortunio. L’attaccante portoghese si è preso il Milan sulle spalle ancora di più rispetto all’anno scorso. Ora indossa anche la maglia numero 10 ed è diventato il leader indiscusso della squadra di Stefano Pioli.

Dalle sue accelerazioni e giocate sono partite le azioni più interessanti ma sul gol del 4-1 ha dovuto alzare bandiera bianca. Dopo uno dei classici scatti sulla fascia sinistra, ha superato Peer Schuurs che, però, lo ha colpito con un pestone involontario sulla caviglia. Per l’arbitro è stato chiaro fischiare il calcio di rigore ma San Siro è rimasto con il fiato sospeso.

Leao è uscito dal campo per infortunio. I medici lo hanno immediatamente soccorso, applicando del ghiaccio ma Pioli non ha voluto rischiare e lo ha sostituito con Chukwueze.

I tempi di recupero di Leao

L’infortunio di Leao alla caviglia non dovrebbe essere problematico. Il campione portoghese è uscito sulle sue gambe e si è accomodato in panchina con del ghiaccio applicato sulla parte dolorante.

I tempi di recupero dovrebbero essere relativamente brevi. La giornata di domani sarà determinante per scoprire la reale entità dell’infortunio che, però, dovrebbe fermarsi ad una semplice contusione. Venerdì sera sarà (quasi certamente) regolarmente in campo contro la Roma.