Milan, Pioli è felicissimo: annuncio di calciomercato in diretta

Il Milan vince contro il Torino dominando dall’inizio alla fine la partita: poi ha annunciato un colpo di mercato in diretta tv.

I rossoneri vincono anche la seconda partita, dimostrando all’intera Serie A e soprattutto alle dirette concorrenti quali sono gli obiettivi reali in questa stagione. La volontà di Pioli e della rosa del club di Via Aldo Rossi è quella di tornare a vincere trofei importanti dopo un’annata che è stata fortemente negativa, soprattutto in Italia.

Stefano Pioli è già contentissimo della rosa che ha a disposizione ma nell’ultima settimana di mercato si potrebbe mettere in piedi qualche altra operazione di lusso.

Il Milan vince e Pioli esulta: le parole in diretta

Il Milan di Stefano Pioli vince e convince contro il Torino. Dopo la bella prestazione messa in campo alla prima giornata contro il Bologna, i rossoneri hanno messo in campo una prestazione di altissimo livello anche contro il Torino di Ivan Juric.

Ai microfoni di Sky Sporrt, a fine partita, Stefano Pioli ha analizzato la bella vittoria e parlato con fierezza del futuro.

“Il nostro obiettivo è lottare per due competizioni. Abbiamo fatto ancora meglio rispetto alla partita contro il Bologna. Dobbiamo continuare così, i ragazzi devono conoscersi meglio e devono diventare sempre di più una vera squadra”.

Calciomercato Milan, Pioli prevede scintille nell’ultima settimana

L’ultima settimana di mercato sarà fondamentale per il Milan che deve ancora completare la rosa e soprattutto cedere alcuni dei calciator considerati esiuberi.

Calciomercato Milan? “A livello di organico siamo già a ottimo punto, ma vedremo nei prossimi giorni cosa può succedere. La società è sempre attenta e molto propositiva, vedremo cosa succederà”.

Il Milan alternerà diversi moduli? “C’è questa possibilità e ci sarà quando tutti saranno nella condizione migliore. Ma non è il sistema di gioco che ti fa essere più offensivi, ma le posizioni. Probabilmente quest’anno siamo più offensivi rispetto all’anno scorso perché abbiamo due mezzali che si inseriscono molto“.

Milan, annuncio di mercato di Pioli: le parole

Alternativa a Giroud? “Olivier è un grandissimo giocatore, ma è chiaro che quando ci sarà la Champions League nessuno potrà garantirti il 100% per tutta la stagione. Vogliamo fare bene ovunque e per più tempo possibile. Più soluzioni abbiamo e meglio sarà: in questo momento siamo al completo“.

Negli ultimi giorni si è parlato in maniera insistente del futuro di Rade Krunic e della possibilità di vederlo lontano dai rossoneri nell’ultima settimana di mercato. Il bosniaco piace moltissimo al Fenerbahçe che intende acquistarlo proprio nelle prossime ore. Stefano Pioli, però, conta molto sul suo jolly di centrocampo e ha svelato il futuro: non andrà via

Futuro Krunic? “Resta con noi, non ci sono dubbi“.