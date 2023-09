Milan: non ci sarà nel Derby contro l’Inter, l’annuncio

Aggiornamenti importanti in casa Milan. Arrivano le notizie che in molti aspettavano per quello che sarà il Derby contro l’Inter dei prossimi giorni. Svolta decisiva con l’annuncio.

Sono giorni importanti i prossimi che decreteranno chi sarà la prima della classe in Serie A in solitaria con Milan e Inter che vogliono sfidarsi già per andare in fuga.

Potrebbe accadere qualcosa di importante a San Siro, dove ci sarà il tutto esaurito. Ma per quella partita non ci sarà una presenza significativa che delude un po’ i tifosi.

Milan Inter: le parole di Scaroni sul Derby

Manca sempre meno per quello che sarà il Derby Milan Inter di sabato alla ripresa del campionato dopo la sosta Nazionali. La partita della quarta giornata di Serie A deciderà chi si andrà a prendere la testa della classifica. Inter Milan si sfidano e a San Siro non sarà presente il presidente del Milan Paolo Scaroni. La conferma è arrivata direttamente dal numero uno rossonero all’uscita dall’odierna Assemblea di Lega a Milano:

“Non andrò a vederlo, purtroppo non posso. Sarò via”.