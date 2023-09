UFFICIALE – E’ già stato esonerato: scelto il nuovo ct

Arrivano i primi segnali riguardanti il mondo del calcio e delle Nazionali. Nella pausa è arrivata una notizia ufficiale inerente all’esonero del commissario tecnico che è stato già fatto fuori.

Un fulmine a ciel sereno e inaspettato per quanto riguarda la decisione da parte della Federazione di andare a scegliere un nuovo tecnico, tutto questo però dovuto ad una serie di risultati negativi che non sono piaciuti.

L’ambiente ora è scosso e servirà una svolta il prima possibile anche con la scelta del nuovo allenatore che dovrà portare entusiasmo, tranquillità e risultati per provare ad invertire una rotta che ora si fa sempre più complicata.

Calciomercato: esonerato il ct dalla Nazionale

Si stanno giocando in questi giorni e lo si farà fino a novembre, i match di qualificazioni Europei 2024 che si giocheranno in Germania, che non dovrà passare per queste partite di qualificazione e andrà di diritto a giocare i prossimi Euro 2024 perché paese ospitante. Ma allo stesso tempo bisognerà capire come arriveranno e chi delle grandi Nazionali a questo importante appuntamento europeo, dove la scorsa edizione ha visto trionfare l’Italia di Mancini.

Ora la Nazionale è guidata da Luciano Spalletti che ha da poco firmato e dovrà subito provare ad ottenere la qualificazione agli Europei 2024, che si giocheranno in Germania dove quest’altra Nazionale non sta vivendo per niente un momento facile. Anzi, le cose si sono complicate sempre di più e ora è arrivata una notizia che potrebbe portare presto a delle nuove scelte e conseguenze.

Germania: scelto il nuovo ct post Flick, tre le scelte

E’ arrivata in queste ore la notizia ufficiale dell’esonero di Flick dalla Germania come ct. L’ormai ex allenatore è stato mandato via per un periodo pessimo di risultati, decisiva l’ultima sconfitta per 1-4 in amichevole contro il Giappone.

4 sconfitte e 1 pareggio negli ultimi mesi per la Germania contro Belgio, Ucraina, Polonia, Colombia e Giappone che sono costati cari e Flick che è stato esonerato e ora per il ruolo di nuovo ct è corsa tre tra Julian Nagelsmann, che però ha un contratto fino al 2026 col Bayern Monaco, Roger Schmidt nella stessa situazione col Benfica e, infine, il primo candidato Oliver Glasner.

Nuovo CT Germania: Glasner in pole

Rispetto a Nagelsmann e Schmidt c’è Glasner che non è sotto contratto con nessuno. Il tecnico tedesco si è di fatto detto addio con l’Eintracht Francoforte nei mesi scorsi e ora sembra essere proprio lui in pole per diventare il nuovo commissario tecnico della Germania.

La soluzione Glasner per la Germania può essere la migliore e quella più agevole tra tutte le altre, per questo motivo l’annuncio può arrivare già nelle prossime ore per una Nazionale che ha fretta di iniziare a mettere in piedi un gioco importante in vista degli Europei che ospiterà.