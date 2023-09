Milan-Juve, scambio surreale: c’è Kean di mezzo

Proposta choc dal Milan: Kean nel mirino dei rossoneri, due opzioni messe sul tavolo della trattativa per convincere la Juventus.

Durante la settimana dedicata alle coppe europee, la Juventus si ritrova, dopo anni di presenza consolidata sui palcoscenici più importanti, ad assistere da spettatrice. In questo periodo di riflessioni tiene banco il mercato, assoluto protagonista anche al di fuori delle sessioni di calciomercato.

Con un Vlahovic sempre più decisivo e un Federico Chiesa in forma straripante dopo l’infortunio, Allegri sembra avere finalmente trovato la sua coppia offensiva titolare che fa sognare tutti i tifosi. Fuori dalle luci della ribalta si trovano inevitabilmente Milik e Kean, con quest’ultimo oggetto del desiderio del Milan.

I rossoneri avrebbero già contattato la Juve mostrando il proprio interessamento e formulando due offerte preliminari per tastare il territorio quanto l’effettiva possibilità di strappare un accordo. L’attaccante nel giro della Nazionale sta faticando a trovare spazio, complice il solo campionato da disputare per i bianconeri, eppure sembra esserci la più totale fiducia in Kean da parte di allenatore e dirigenza.

Milan-Kean: la storia si ripete

Durante l’estate c’era già stato un interessamento da parte del Milan per Moise Kean, ancor prima che Pioli decidesse di puntare su Okafor e Jovic come alternative a Giroud. La mancata partecipazione alle competizioni europee per la Juve apre la strada ad una possibile cessione di uno dei quattro attaccanti a disposizione in rosa, col nome di Kean individuato come principale indiziato.

Cardinale avrebbe formulato una prima offerta per il prestito con diritto di riscatto, rifiutata subito dai bianconeri. Le ultime indiscrezioni parlano di una proposta di scambio fra esuberi delle due rose: Origi per Kean. Una scelta che non andrebbe a risolvere i problemi di malumore in casa Juventus, dato che l’obiettivo primario è quello di scremare il reparto offensivo offrendo più spazio al rimanente Milik, scelto come prima alternativa al tandem d’attacco titolare.

Con l’arrivo di 3 partite in una settimana, Allegri farà le sue prime considerazioni su come gestire il turnover in questa stagione particolare, fornendo le prime indicazioni su come deciderà di muoversi sul fronte Kean: la sua gestione sta facendo accrescere nell’attaccante un malumore conclamato e ulteriori esclusioni nelle prossime settimane potrebbero indirizzarlo plausibilmente lontano da Torino.

Per ora le offerte del Milan sono state respinte al mittente ma non si esclude che possa esserci un ritorno di fiamma sotto forma di altre proposte che potrebbero veramente far vacillare la posizione della Juventus.