Milan: Leao punito, Pioli ha deciso per Verona e Cagliari

Spunta il caso Leao in casa Milan dopo l’ultima partita di Champions League pareggiata contro il Newcastle dell’ex Sandro Tonali. Ora arriva la decisione di Pioli per le prossime partite.

C’è voglia di tornare a lavorare al meglio e ottenere dei risultati per il Milan che dopo il pesantissimo ko nel Derby della scorsa settimana per 5-1 contro l’Inter ora vuole riscattarsi in Serie A.

Ha provato a farlo in Champions, ma non si è andati oltre lo 0-0 alla prima giornata del girone, dove però sono state tantissime le occasioni sciupate dalla squadra e in particolar modo dal campione portoghese che è stato contestato in un’occasione.

Milan: caso Leao, arriva la decisione di Pioli

Costa caro a Rafa Leao il clamoroso errore di tacco in area di rigore contro il Newcastle. Il giocatore aveva superato 3-4 uomini e si era portato a tu per tu col portiere da una zona defilata. In quel momento però il giocatore, piuttosto che pensare a segnare in modo efficace, ha provato a farlo con un tocco di classe. Un colpo di tacco però mancato, visto che non è riuscito ad impattare il pallone ed è caduto in maniera goffa sul terreno di gioco da dentro l’area piccola quasi. Grandi polemiche e critiche da parte di una parte dei tifosi del Milan che non hanno apprezzato il gesto e anche Pioli è rimasto colpito in maniera negativa.

Adesso arrivano anche gli aggiornamenti per quanto riguarda le prossime partite e la punizione che potrebbe arrivare per il giocatore portoghese. Perché il Milan e Pioli possono punire Leao dopo quanto accaduto contro il Newcastle. Un gesto di superficialità da parte del giocatore che in quel momento ha pensato più ai possibili grandi elogi su se stesso che al gol che avrebbe cambiato il risultato e la classifica di Champions a favore del Milan.

Milan Verona o Cagliari Milan: turnover per Leao

Tour de force per le squadre italiane che inizieranno a giocare una continuazione nelle prossime settimane fino alla prossima sosta. Perché ora iniziano anche le partite infrasettimanali tra Champions e Serie A, infatti, in pochi giorni la squadra di Pioli giocherà Milan Verona e Cagliari Milan, con Leao che può andare in panchina.

L’allenatore Stefano Pioli ha già preso una decisione per quanto riguarda le prossime partite che si giocheranno con Verona e Cagliari e in una di queste, secondo La Gazzetta dello Sport, Leao andrà in panchina. Nessuna scelta punitiva però, semplicemente turnover per far rifiatare il giocatore in una delle partite meno impegnative in vista delle prossime sfide.

Milan: fiducia a Leao

La società, Pioli e i suoi stessi compagni di squadra hanno rinnovato la fiducia in Leao, come ha fatto anche in maniera ufficiale e in diretta tv Fikayo Tomori. Il calciatore portoghese è il centro dell’attacco rossonero, il fulcro del progetto e così resterà.