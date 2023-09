Juventus, mossa a sorpresa: torna gratis dopo quattro anni

La Juventus ha messo nel mirino una vecchia conoscenza. In estate l’ex bianconero può tornare gratis: Giuntoli fiuta il colpo.

In estate il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli si è concentrato soprattutto sulle operazioni in uscita, con l’obiettivo di piazzare altrove gli elementi ritenuti non imprescindibili da Massimiliano Allegri.

La rosa è stata quindi ristretta, seguendo gli input forniti dal tecnico che ora sarà chiamato a vincere quante più partite valorizzando gli elementi a disposizione. Il club, dal canto suo, ha ricominciato a pensare al mercato e a riflettere sulle operazioni in entrata da concretizzare nel 2024.

L’assenza di Paul Pogba (sospeso dopo essere stato trovato positivo al nandrolone) ha lasciato un vuoto che, però, non verrà colmato. Nei giorni scorsi era stata valutata la possibilità di ingaggiare uno svincolato tuttavia la dirigenza ha deciso di dare fiducia all’attuale centrocampo e a posticipare ogni tipo di innesto a giugno. Nel mirino, intanto, è finito Habib Diarra di proprietà dello Strasburgo. Il 19enne piace per le sue qualità tecniche e per la duttilità: di professione mediano davanti alla difesa, all’occorrenza può essere impiegato pure a destra o a sinistra nel tridente offensivo.

I contatti con i francesi sono già scattati ma il discorso verrà approfondito nelle prossime settimane. Oltre a lui, la Vecchia Signora segue Youssef Fofana (legato al Monaco fino al 2025) e Manu Koné, militante tra le fila del Borussia Mönchengladbach. Un colpo verrà poi fatto per potenziare la corsia sinistra, al momento presidiata da Filip Kostic e Andrea Cambiaso. Nei radar, in particolare, c’è una vecchia conoscenza dei bianconeri.

Juventus, ritorno al passato: nel mirino un ex bianconero

Il nome è quello di Leonardo Spinazzola, impegnato in una complicata trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Le parti, al momento, sono quanto mai distanti: l’esterno, infatti, vorrebbe rimanere a Roma mentre il direttore generale Tiago Pinto taglierebbe volentieri il suo stipendio da 3 milioni netti all’anno.

ùIl tutto anche alla luce della fragilità fisica dell’esterno (10 partite saltate per infortunio nell’ultima annata). L’intesa, al momento, appare lontana: ecco perché, in assenza di un nuovo accordo, il rientro a Torino del folignate potrebbe concretizzarsi davvero.

Per lui sarebbe un ritorno a sorpresa, visto che il 30enne ha già giocato nella Juve nella stagione 2018-19. Il suo futuro è tutto da scrivere. Josè Mourinho, pur stimandolo molto, in questa prima parte della stagione lo ha schierato soltanto 2 volte dall’inizio. Importante sì, ma non imprescindibile. Pinto valuta, Giuntoli resta alla finestra.