Serie A: Papu Gomez firma a zero, l’annuncio ufficiale

Il calciomercato per i calciatori svincolati è ancora aperto e per questo motivo c’è ancora la grande occasione di ingaggiare il Papu Gomez in queste settimane.

Può arrivare da un momento all’altro il grande annuncio per il giocatore argentino che si ritrova al momento senza squadra dopo aver rotto i rapporti con il Siviglia. Ci sono novità davvero importanti in arrivo.

Ora anche lo stesso calciatore si è voluto esporre in maniera ufficiale perché siamo quasi ad ottobre e ha voglia di trovare la miglior soluzione possibile per tornare a giocare in un campionato competitivo.

Calciomercato: il Papu Gomez firma da svincolato

Nelle scorse settimane c’è stato l’addio al Siviglia da parte del Papu Gomez che ora aspetta la giusta chiamata per poter giocare con una nuova squadra in Europa. In questi giorni è stato accostato ad un club francese e uno turco, dove si è parlato di trattative piuttosto avanzate. Al momento però non c’è ancora niente che convince pienamente l’argentino.

Anche in Serie A ci sono state squadre che hanno valutato l’ingaggio del Papu Gomez e trattato il suo possibile acquisto, ma non è arrivata alcuna firma con il giocatore che al momento resta ancora svincolato. Si tratta di uno dei giocatori senza contratto più appetibili che c’è sul mercato e ora le voci iniziano ad intensificarsi.

Calciomercato Serie A: l’annuncio del Papu Gomez

La mancanza dell’Italia si sente e la dimostrazione è quella dell’intervista che il Papu Gomez ha voluto concedere all’Eco di Bergamo, dove l’argentino ha parlato del suo futuro:

“Anche se l’Argentina sarà sempre nel mio cuore, l’Europa è dove voglio vivere. Voglio tornare a Bergamo per sentire l’affetto dei tifosi. Ora mi godo la città di Siviglia e aspetto la giusta opportunità. Potrei considerare la possibilità di ritirarmi senza la giusta offerta.”

Calciomercato: la scelta del Papu Gomez

Il Papu Gomez ha rifiutato importanti offerte dall’Arabia Saudita al momento perché vuole restare a giocare in Europa. Ci sarebbero stati anche degli interessamenti in MLS e in Argentina, ma vorrebbe rimandare la firma in uno di questi campionati dove ha intenzione di chiudere la propria carriera.

Oggi ha ancora voglia di mettersi in mostra nel calcio che conta e per questo motivo, dopo essersi svincolato dal Siviglia, il Papu Gomez è combattuto e attende l’offerta giusta. In Serie A ci sarebbe il Monza su tutti che potrebbe convincerlo e ingaggiarlo, ma il club si è esposto smentendo queste voci nei giorni scorsi. Da vedere se qualcosa cambierà.